Las rebajas, un arma sin filo para el comercio local

Como si se tratase de la historia de «David contra Goliat», el pequeño comercio libra cada día una batalla en un escenario que ya se ha asentado tras años de un mayor consumo en las grandes superficies por parte del comprador y que ahora las plataformas de venta exclusiva por internet, parece que acaben de sentenciar.

El comercio local ourensano ni miente ni se esconde. No solo resulta evidente su declive al pasear por la ciudad y ver la numerosa cantidad de locales vacíos, sino que cada año la situación se torna aún más complicada frente a estos competidores. Las tiendas de venta directa ven más acotadas sus opciones, como es el caso de las rebajas estivales, antes tan ventajosas para la mayoría de negocios y que ahora no dan tanto beneficio a los comerciantes.

La presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, explica que el balance de este verano ha sido positivo para las tiendas ourensanas, pero que la esencia de la «época de rebajas» se ha ido perdiendo desde el 2011. «Desde que aterrizó en España el ‘BlackFriday’ se impuso un libertinaje en las fechas, por lo que se ven muchos escaparates con descuentos y rebajas durante todo el año. Entonces, ¿porqué va a esperar la gente?», explica Gómez.

Una exposición similar es la que ofrece María José Díaz, quien lleva al frente de la zapatería World durante 19 años junto a su marido.

«En el momento en el que se ha perdido el periodo concreto de las rebajas, ese concepto también se ha perdido», detalla Díaz.

Para este matrimonio, el verano deja un buen cómputo en el negocio, algo que Díaz agradece a su «fiel clientela», pero ese no es el único factor por el que siguen generando beneficios actualmente. «O nos subimos al carro de los grandes, o nos quedamos atrás», afirma al hablar de su página web.

Sin embargo, destacan su factor diferencial, «tenemos una cosa que nunca van a tener los grandes y es el servicio cara a cara. El hacer un servicio completamente individualizado. Eso es con lo que luchamos y nos mantiene a flote».

Los comerciantes ourensanos lo tienen claro: su valor reside en la atención personalizada. Eso, que junto a un producto de calidad, artículos diferenciados y únicos frente a las tiradas en masa es su mayor arma a la hora de competir.

Así lo expresa también Javier Enciso, administrador de la tienda de moda J&J desde hace 18 años, defiende el «comercio diferente y el de antes».

«Creo que la gente vuelve a demandar la atención personalizada, sin molestar al cliente, pero si asesorarlo. Vuelve a buscar eso ya que las tiendas de venta visual, como son las grandes superficies, se ve el producto ya que la gente que está allí trabajando, por desgracia, no los forman» expresa, «están allí más de reponedores que de vendedores. Así que creo que la gente vuelve a demandar la boutique».

Por su parte, Felipe Vázquez dueño de la tienda especializada en deporte de montaña Entrepicos, no se muestra tan optimista ante unas rebajas que, admite, han ido «regular» aunque lo achaca sobre todo al calor y los incendios en Ourense.

«Los grandes ya están de rebajas todo el año, entonces, el cliente ya valora un poquito menos las rebajas», coincide Vázquez ya que para él también la manera de competir es a través de «traer un producto especial y el asesoramiento».

Admite que los «hábitos de consumo están cambiando» y que obviamente la situación le preocupa porque «afecta a cualquier sector, da igual que vendas lavadoras que libros», denuncia este vendedor que anima a recuperar mejores formas de consumo ante un falso pensamiento de ahorro «los precios no son tan baratos como se cree», expresa.

Legislar la venta online

Carlota Merelles, que trabaja como dependienta y modelo de la tienda de moda textil Azahara, también hace un buen recuento de las rebajas, aunque coincide con el resto de dependientes en que no es lo mismo que antes.

«No podemos compararnos ni podemos competir con los precios, sobre todo comparados con Inditex en general», confirma Merelles, «mucha gente nos pide rebajas incluso por encima de lo que hay, claro, estas cosas en Inditex no se hacen», denuncia una trabajadora de uno de los sectores más afectados ante el comercio online: el textil.

Se vuelve necesario, por tanto, medidas concretas para apoyar al comercio de proximidad. En Ourense la Federación ya promueve algunas como son, por ejemplo, los «días azuis» o el bono activa comercio. No obstante, resultan insuficientes a largo plazo. Para ello, su presidenta explica que apremia una regularización específica para poder salvar a este tipo de establecimientos y las personas que los regentan. «Desde la pandemia vemos el aumento de las ventas online. El cliente que fue captado por las necesidades de la pandemia, continúa. Sobre todo en la juventud. El pequeño comercio lo que necesita es tener legislada la ley de las rebajas para que esas plataformas no estén constantemente haciendo descuentos y arrasando el pequeño comercio», zanja Gómez.