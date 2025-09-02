El nuevo alcalde de O Barco apuesta por el diálogo y escuchar a los vecinos

Aurentino Alonso, quien ejercía de primer teniente alcalde del Concello de O Barco de Valdeorras, tomó ayer el bastón de mando tras la renuncia de Alfredo García, el pasado 18 de agosto. Sus primeras palabras fueron para recordar los incendios ocurridos en el municipio, en toda la comarca y en zonas naturales de valor incalculable muy próximas, y sus últimas para ponerse al servicio de todos los vecinos «con humildad, con responsabilidad y con ilusión. Porque creo en O Barco, en su gente y en su futuro».

Alonso fue elegido ayer en un pleno extraordinario con los votos a favor de los nueve ediles del PSOE, los votos en contra del BNG y la abstención del PP. Sustituye en el cargo a Alfredo García, quien ostentó la alcaldía durante los últimos 26 años y renunció por motivos personales. Recordó que en O Barco estuvieron amenazadas directamente por el fuego un total de 21 localidades, pero «dentro de la desgracia, hubo mucha suerte. Hoy podría haber sido un día de luto». También expresó su solidaridad con todas las personas afectadas, su reconocimiento a quienes lucharon por combatir el fuego, y se comprometió a luchar para que la reconstrucción de lo perdido sea una prioridad.

Por otra parte, el nuevo alcalde recordó su llegada a O Barco hace 35 años: «Aquí formé mi familia y nació mi hija, barquense de nacimiento y de sentimiento». Aseguró que «desde entonces este pueblo me dio todo y hoy siento que llegó el momento de devolver tanto cariño y generosidad, con humildad, entrega, gratitud y corazón». Llegar a la alcaldía «es un honor inmenso, un privilegio y una gran responsabilidad», afirmó.

Así, dijo que, pese al cambio de alcaldía, el compromiso del grupo de gobierno sigue siendo el mismo: trabajar con honestidad y honradez, escuchando, atendiendo y buscando soluciones a los problemas de los vecinos. También resaltó que «las puertas de la alcaldía estarán abiertas para todo el mundo, como lo estuvieron en los últimos 26 años, aunque todos sabemos que el verdadero despacho de un alcalde no está en la casa del Concello, está en la calle, en los barrios, en las parroquias, al lado de la gente».

Está convencido de que O Barco seguirá avanzando «si todos remamos en la misma dirección», y como capital de Valdeorras, «tiene que seguir siendo el motor de esta comarca y como tal lo defenderé». Tendió la mano a la oposición y afirmó que «el diálogo será fundamental para llegar al mayor consenso posible». Sostuvo que seguirá impulsando la actividad económica, apoyando el tejido productivo, el medio ambiente, el turismo, la cultura, los servicios sociales, el tejido asociativo, a los clubes deportivos y entidades de todo tipo.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, felicitó al nuevo alcalde y trasladó un mensaje de afecto al regidor saliente: «Su larga trayectoria de servicio público y su dedicación dejan una huella en O Barco de Valdeorras y merece ser reconocida».