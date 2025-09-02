Mil camiones de tierra para apagar el incendio en el vertedero de A Rúa

Efectivos de la empresa Tragsa trabajan para extinguir el incendio que arde desde el 15 de agosto en el vertedero de A Rúa, donde está previsto verter unos mil camiones de tierra y se espera concluir los trabajos en un plazo máximo de dos semanas.

Los trabajos arrancaron el lunes y avanzan con un rendimiento «bastante bueno», ha asegurado este martes el jefe del Grupo Tragsa en la zona noroeste (Galicia, Cantabria y Asturias), Manuel Villarroel, que ha explicado que se ha empezado a preparar el terreno perimetral del vertedero.

El incendio forestal declarado en el municipio de Larouco llegó hasta A Rúa y prendió el 15 de agosto este vertedero de residuos, donde se depositan restos de componentes textiles para asientos de automóviles.

Tras dos semanas en las que la Xunta defendía que la solución correspondía al Concello mientras desde el municipio aseguraban no tener capacidad técnica ni económica para hacerlo, finalmente fue la Diputación de Ourense la que asumió la tarea a través de una contratación de emergencia a Tragsa.

En el vertedero trabajan este martes una pala cargadora de ruedas, una refrescadora de orugas y los camiones que van aportando el árido, para avanzar hacia el centro del vertedero y asfixiar el fuego, ha detallado Villarroel.

El depósito tiene una superficie de unos 14.000 metros cuadrados y Tragsa estima que serán necesarios unos cincuenta centímetros de tierra de media, por lo que se tendrán que depositar unos 7.000 metros cúbicos de áridos, alrededor de mil camiones.

La tierra procede de una obra cercana y baraja la posibilidad de poder cogerla en una finca municipal próxima al terreno, pero es necesario conseguir aún los permisos. Si se logran, se agilizará el proceso, que Tragsa espera ejecutar en un máximo de dos semanas, salvo complicaciones.

El encargo de la Diputación ronda los 90.000 euros, precio que podría variar según las condiciones que vayan encontrando cuando avancen los trabajos, ha señalado Villarroel.

El incendio ha mantenido en vilo durante semanas a los vecinos de A Rúa, que tuvieron que usar mascarillas para protegerse del humo arrastrado por el viento desde el depósito.

El punto crítico de calidad del aire fue el 26 de agosto, pero en los últimos días «los parámetros han bajado hacia la normalidad», ha asegurado el concejal de Cultura de A Rúa, José Vicente Solarat, que ha celebrado que los trabajos de extinción «van en el ritmo que se estaba previendo».

«La calidad del aire es favorable, con independencia de la molestia que genera el olor y el humo, que es lo único que queda afortunadamente. Somos moderadamente optimistas», ha señalado. El concejal espera que la lluvia también ayude a agilizar los trabajos de extinción.