Jácome reinventa la red de buses: menos líneas pero más frecuencias

El Concello de Ourense pondrá en marcha el próximo martes 16 de septiembre la nueva red de autobuses urbanos, una reorganización integral del servicio que transformará la movilidad en la ciudad.

Con esta reforma, se pasa de 33 líneas actuales a 15, en un rediseño que persigue varios objetivos: adaptarse a la realidad urbana actual, simplificar los recorridos, reforzar frecuencias y garantizar la puntualidad. Para lograrlo, el Concello incrementará los recursos, incorporando tres autobuses más a la flota, lo que permitirá que circulen 38 vehículos simultáneamente, frente a los 35 actuales.

Una de las principales novedades es la incorporación, por primera vez, de la Ponte do Milenio como infraestructura de paso para las nuevas rutas, una conexión que, pese a existir desde 2001, no estaba integrada en la red de transporte.

La nueva red contempla rutas troncales que cruzan la ciudad de norte a sur y de este a oeste, pero también procura mejorar conexiones con áreas clave como la estación de tren, los barrios periféricos, los centros de salud o zonas como San Francisco, que ahora dispondrá de hasta tres líneas distintas.

Se mantienen también líneas clásicas como la 5 (Reza–Ceboliño) o la 7 (A Valenzá–Covadonga), aunque adaptadas a nuevas demandas vecinales, como el desvío por la Avenida de Marín para vertebrar mejor el barrio del Vinteún y conectar Santa Teresita con el centro de salud de A Ponte, «una petición histórica», recuerda el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

También se duplica la frecuencia de paso en zonas como Cruz Alta o Chavasqueira, de 60 a 30 minutos; se refuerza el acceso a las termas, al campus universitario y a zona como Palmés, que mantendrá su frecuencia horaria pero con conexión directa y constante con la Residencia; y se crea una nueva línea nocturna que cubrirá desde Valdorregueiro hasta la Cuña, utilizando los dos vehículos del actual Moucho Bus.

El Concello también mantendrá temporalmente algunas rutas durante el periodo de transición, como la línea 10, hasta que concluyan las obras en la Avenida de Portugal. Asimismo, está prevista una fase II en 2026, en la que se seguirán optimizando trayectos y se valorará la creación de un gran circular.