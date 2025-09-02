El Espacio de Arte de Roberto Verino, ubicado en la calle del paseo número 21, acogía este lunes la muestra del pintor Manolo Figueras «Edipo e a súa Esfinxe».

Manolo Figueiras invita a la reflexión en Roberto Verino

En un acto que comenzó a las siete de la tarde, el propio Roberto Verino estuvo para dar la bienvenida a los asistentes y presentar a Figueras, un artista reconocido por sus cuadros, pero que también se dedica a otras disciplinas como los grabados y la escultura.

«Edipo e a súa esfinxe» es una serie de obras numeradas que mantienen una estructura común y que invitan a una reflexión íntima por parte del espectador.

Así, el espacio de Roberto Verino acoge sin coste a los amantes del arte que pueden —hasta el 1 de noviembre— admirar pero también acceder a la compra de las obras expuestas. Unas pinturas que muestran personajes anónimos tumbados en escenarios diferentes y luciendo unos ojos grandes que, en algunos casos, estaban cerrados. «No estoy inventando nada, es un tema recurrente en toda la historia del arte, el mostrar figuras reclinadas, algunas incluso con carácter funerario», comenta el autor.

Sin embargo, en otros casos, se encontraban con los ojos abiertos invitando a la reflexión, a la libre interpretación, sobre en qué estarían pensando en ese momento, cuál sería la reflexión de cada escenario de Figueras. «Al ser figuras tan estáticas... son tan dinámicas. Ahí es cuando suceden cosas. Ya lo decía Freud, para que la mente funcione, el cuerpo tiene que estar relajado», subraya el pintor.

Es una exposición donde el sentido lo otorgan los ojos que miran puesto que «a veces ni el artista sabe qué pretende, supongo que lo que importa es la obra, el resultado. Donde cada espectador pueda hacer una interpretación distinta ya que todas tienen fundamento», explica Figueras.