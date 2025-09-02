La Festa da Queimada de Castrelos de Cima se une a la lucha por un tren útil

La parroquia de Castrelos de Cima, en Riós, celebra el día 9 su 52.ª Festa da Queimada, organizada por la asociación cultural Os Queimas. Este año dará un paso más y pondrá la fuerza de la cultura popular al servicio de la lucha por la recuperación de un tren útil para la comarca.

La localidad será a las 02.00 horas el epicentro de una noche mágica que mezcla tradición y reivindicación social. Da su apoyo a la plataforma Dereito ao Tren, que continúa su lucha por la restitución de horarios y frecuencias ferroviarias que garantizan la conectividad del rural. Miembros de la plataforma estarán presentes para agradecer el apoyo recibido y recoger firmas. Durante la Queimada, las calles se llenarán de meigas, brujas y personajes de la Santa Compaña, mientras que la temática principal de los vecinos será la defensa de un tren útil para el rural. Una forma creativa de fusionar imaginario popular y conciencia ciudadana. El acto hará referencia al cortometraje «Estánnos enterrando en vida», de la plataforma.