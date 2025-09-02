Empieza el campamento digital para jóvenes de 9 a 17 años en Barbadás

Este lunes, el espacio infantil del Concello de Barbadás acogió el campamento digital de la Fundación Cibervoluntarios, una iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia que durará hasta el viernes con la intención de formar y sensibilizar a la juventud en el uso seguro de las nuevas tecnologías.

Para dar la bienvenida a los jóvenes que se van a formar en la materia estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos; el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel; la teniente de alcalde, Victoria Morenza, y la concejala de Juventud, Noemí Pintos.

Este campamento, dirigido a chicos y chicas de 9 a 17 años, está diseñado para proporcionar herramientas que faciliten la navegación segura en el entorno digital. «Consideramos que es esencial formar a nuestra juventud en habilidades y herramientas digitales para encontrar contenidos de valor, navegar de forma segura e incluso encontrar oportunidades laborales», explicó Xosé Carlos Valcárcel, quien recordó que son edades «clave» para aprender a utilizar las nuevas tecnologías.

En esa línea, Eladio Santos quiso hacer una reflexión sobre los riesgos de internet: «Es esencial dotar a los más jóvenes de conocimientos para prevenir peligros en las redes sociales, identificar noticias falsas y frenar cualquier forma de discurso de odio en la red», expresó el subdelegado.

Santos indicó, además, que el Programa Campamentos Digitales ha llevado a cabo 49 actividades con 698 estudiantes inscritos en la provincia de Ourense, donde ya se han expedido 588 certificados (219 en municipios de menos de 5.000 habitantes). Incluso, aún hay 11 actividades gestionadas y pendientes de realizar en la provincia, con 176 alumnos y alumnas. Otros municipios en los que se ha desarrollado la iniciativa fueron Xinzo de Limia, San Cristovo de Cea, Celanova, O Carballiño, Vilariño de Conso, A Pobra de Trives, Xunqueira de Ambía, Maceda, Oímbra, Coles, Viana do Bolo, Castrelo de Miño, Vilamarín, Cartelle, A Rúa, O Bande.

Así, el Programa de Competencias Digitales para la Infancia, que promueve estos campamentos, cuenta con 220 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con él, el Ministerio de Juventud e Infancia pretende ofrecer una formación a lo largo de toda España a 950.000 menores.

Los Campamentos Digitales, promovidos con estos fondos, responden a la necesidad de que la infancia y la juventud cuenten con herramientas adecuadas para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado.

El objetivo es formar en el uso seguro y responsable de la tecnología, potenciar el talento digital y fomentar el pensamiento crítico entre los más jóvenes, con especial atención a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad digital, ya que estas actividades son completamente gratuitas para los usuarios.