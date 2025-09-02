La Diputación inyecta fondos a una veintena de entidades y a 17 concellos

La Diputación Provincial continúa su ritmo semanal de movilización de recursos con la aprobación de 39 asuntos en la última sesión da Xunta de Goberno, que suponen una inversión total de 1.326.763,48 euros. De esta cuantía, una parte mayoritaria —868.614,16 euros— se destinará a reforzar servicios públicos, infraestructuras y obras en 17 concellos, mientras que los 458.149,32 euros restantes irán dirigidos a entidades culturales, deportivas, sociales y económicas repartidas por toda la provincia.

El presidente provincial, Luis Menor, fue el encargado de detallar los acuerdos y quiso subrayar el papel esencial que juegan los trabajadores de la Diputación en este proceso. «O traballo dos funcionarios desta casa é fundamental para que cada semana a Deputación poida mobilizar fondos para cooperar», reivindicó.

Así, dentro del capítulo de cooperación municipal el propio Menor destacó varias intervenciones significativas, como los 250.000 euros que se asignan a Beariz para la construcción de un velatorio municipal, los 48.000 euros para la mejora de caminos en Rubiá, o los 99.500 euros destinados a la ampliación del camiño de Laxedo en San Cibrao das Viñas. También se refirió a un proyecto de digitalización dotado con 38.000 euros, que permitirá mantener los exámenes de conducir en O Barco de Valdeorras.

En cuanto a la colaboración con entidades, los fondos aprobados alcanzan los 458.149,32 euros, con apoyos dirigidos tanto a grandes plataformas como a colectivos de base. Entre ellos se encuentran organismos como Expourense, que recibirá 105.000 euros para el desarrollo de su programación, y el Consello Regulador de Valdeorras, que contará con 100.000 euros para la mejora de instalaciones. Además, se otorgan fondos a entidades vinculadas a la formación, el emprendimiento, el deporte o la artesanía, como la Asociación Provincial de Autoescuelas o, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas o el Pavillón Club de Fútbol.

En el apartado cultural, la sesión sirvió también para resolver el concurso público de subvenciones destinadas a festivales, ciclos y actividades similares, tanto ya celebradas como previstas para lo que queda de año 2025. La cuantía total asciende a 59.999,32 euros.