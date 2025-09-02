El día después del fuego: Oímbra, Larouco y Chandrexa planifican su recuperación

Después de casi un mes de lucha, de días interminables, mangueras, ceniza y miedo, la provincia cerró agosto con todos sus incendios extinguidos. Fue el 31 de agosto cuando la Consellería de Medio Rural confirmó que los tres grandes fuegos que seguían como controlados —Oímbra, Larouco y Chandrexa de Queixa— quedaban finalmente sofocados. Tres incendios sin precedentes, los peores de Galicia desde que hay registros, con más de 70.000 hectáreas arrasadas— solo entre ellos—, decenas de vecinos desalojados y tres brigadistas heridos, dos de ellos aún hospitalizados.

Con las llamas apagadas y el humo disipado, los concellos más afectados ponen la vista en el próximo capítulo: la reconstrucción. El fuego ya no arde, pero ahora el desafío es otro, ayudar a los damnificados y evitar que la situación vuelva a repetirse.

Brigadistas y prevención

En Oímbra, la alcaldesa, Ana Villarino, pone el foco en lo humano: «Nuestra prioridad es que se recuperen los tres brigadistas heridos aquí. Uno ya ha salido del hospital, pero dos siguen ingresados. Lo primero son esos chavales, que salgan cuanto antes», pide desde un concello donde las llamas arrasaron 23.763,65 hectáreas y puso en peligro a los tres brigadistas municipales que peleaban contra el fuego.

Villarino manda buenos deseos al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, en concreto a la unidad de quemados, donde se encuentran aún los dos jóvenes de 18 y 23 años. El más pequeño con quemaduras en el 40% de su cuerpo. Pero en cuanto a ello, poco más puede hacer, por eso se centra ya en el cometido municipal. Ayer mismo comenzó oficialmente el proceso para solicitar ayudas por daños. «Durante el fin de semana colocamos bandos informativos y desde primera hora ya empezó a venir gente. Pueden acudir a la oficina del polígono o al propio Concello», explica.

Las ayudas van dirigidas principalmente a quienes perdieron su cosecha. Las viñas, los castaños y también frutales como almendros que quedaron devastados. «Queremos ayudar también a quienes perdieron algún animal. Muchos tenían entre seis y diez cabezas y alguna ardió, al igual que el alimento, pero esa parte está controlada porque la Xunta ya nos ha enviado forraje: siete personas recibieron 40 alpacas para 30 ovejas», dice.

Más allá de las pérdidas concretas, Villarino avisa: «Queremos abordar la prevención para que los perímetros de los pueblos estén realmente protegidos». Por ello, asegura que «intentaremos ver si es posible obligar de alguna manera a que esté todo limpio, incluso fincas y casas deshabitadas, pero con dueños, porque de poco nos vale que estén un par de viñas cultivadas y en el entorno tojos grandísimos que son imposibles de atacar».

La alcaldesa también muestra preocupación por lo que viene: la lluvia. «Cuando empiece a llover de verdad, el arrastre de cenizas y tierra puede hacer mucho daño, pero esperamos que no llegue a pasar. De momento, además, estamos analizando las aguas todos los días y, por ahora, es apta para el consumo, así que esa es una buena noticia dentro del infierno que pasamos y que esperamos que no se repita jamás».

Formación ciudadana en Larouco

Desde Larouco emplean la misma palabra «infierno» para hablar del duro mes de agosto en el que el fuego arrasó prácticamente todo. La alcaldesa, Patricia Lamela, reconoce que antes de que se decretase como extinguido ya hacía días que su concello no tenía llamas, pero «por desgracia nuestro nombre ha quedado ligado a esta tragedia».

Una «tragedia» que quieren superar, pero no olvidar, para aprender del pasado. Por eso, su propuesta es pionera: «organizar cursos para los vecinos, en colaboración con el Distrito Forestal y Protección Civil para que sepan cómo actuar en caso de nuevos incendios. Queremos enseñar dónde están las bocas de riego, cómo se conectan las mangueras, cómo actuar o no actuar en un incendio. En Seadur algo que me molestó muchísimo fue que hubo gente de fuera que vino a sacarse fotos, colapsando caminos y estorbando el paso a los motobombas. Eso no puede volver a ocurrir. Como somos humanos y todo se nos olvida rápido quiero ponerlos en marcha cuánto antes, para que los vecinos sepan la importancia de actuar correctamente», expone.

En cuanto a prevención, la situación es distinta a Oímbra. «Somos un concello de 23 kilómetros cuadrados y ardió todo. No hay maleza. Tal vez brote algo en primavera, pero ahora mismo la única preocupación son algunos pinos quemados que podrían caer y bloquear caminos».

Ahora, el foco está en las ayudas. «Estamos esperando a ver qué necesita exactamente cada vecino. Algunas viviendas ardieron, pero lo más urgente es la situación de las viñas, sobre todo las domésticas. Hay quien hacía su vino del año... y ahora no tiene nada. Todo, en plena campaña de vendimia», dice la regidora que, por sacar algo positivo, resalta que lo aprendido es «que somos una comunidad de 10 y como vecinos, unidos, no nos gana nadie».

Resignación en Chandrexa

En Chandrexa de Queixa, el alcalde, Francisco Rodríguez, se muestra sereno, pero realista: «Si dividiésemos el concello en cuatro partes diríamos que logramos salvar una, la más próxima al río, el resto ardió todo», dice poniendo el foco en la recuperación de los ganaderos, el sector principal en el concello. «Queremos asegurarles forraje, piensos y asistencia para que puedan seguir adelante», para ello, la oficina de tramitación de ayudas de la Xunta, ubicada en el propio Concello, comenzará a funcionar hoy mismo.

Como en Oímbra, la lluvia empieza a preocupar. Aunque, de momento, el agua cae con suavidad. «Lleva tres días lloviendo muy despacio, lo justo para asentar la tierra sin provocar arrastres, lo cuál es lo que necesitamos para no tener un drama mayor. Además, hacemos análisis diarios del agua, y si se contamina, ya tenemos reservas embotelladas para repartir entre los vecinos», tranquiliza el regidor.

Rodríguez defiende que la prevención no será prioridad porque ya lo era, «teníamos los perímetros de 50 metros limpios en todos los pueblos, si no hubiese sido así, habría sido aún peor», sostiene. Como sus homólogos, agradece la implicación ciudadana: «Los vecinos actuaron con serenidad. Todo el mundo colaboró. Era una situación imposible y ayudaron cuanto pudieron, estoy muy agradecido en ese sentido».

Pensando en ellos, en los vecinos, los tres concellos coinciden, con recursos limitados, pero con una certeza compartida: «esto no puede volver a pasar».

Más de 200 asistencias sanitarias durante la ola de incendios

Por su parte, el Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras contabilizó 208 atenciones médicas entre el 11 y el 26 de agosto relacionadas directamente con los incendios forestales. Así lo trasladan desde el Sergas haciendo saber que la mayoría fueron atendidas en los Puntos de Atención Continuada, especialmente en O Barco de Valdeorras (62) y Verín (56). En urgencias hospitalarias se registraron 80 asistencias, destacando los hospitales de Valdeorras (17) y Verín (31).

Los principales motivos fueron inhalación de humo, dificultades respiratorias, quemaduras leves, traumatismos, irritación ocular, ansiedad y desorientación. Se atendió a pacientes de todas las edades, desde niños hasta mayores de 90 años, aunque la franja más común fue la de 30 a 60 años, tanto en población general como en brigadistas. Además, Sanidade destacan el papel clave de un dispositivo de telecomunicaciones que permitió mantener conectados los servicios sanitarios y ofrecer información continua a la población durante la emergencia.