Detenido por vender cocaína en la proximidad del río Barbaña

La Policía Nacional detuvo el pasado 28 de agosto a un hombre por un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido realizando una venta de droga junto al río Barbaña.

Los agentes observaron un «pase» de droga y, al interceptar al comprador, comprobaron que portaba una bolsita transparente con cocaína. Inmediatamente, procedieron a detener al presunto vendedor, a quien se le intervino otra bolsita de similares características, además de dinero en metálico. En un registro posterior en la zona donde se había producido la transacción, los policías localizaron una bolsa con más de treinta papelinas preparadas para su distribución. El detenido fue puesto a disposición judicial.

La operación se enmarca en un dispositivo para la desarticulación de puntos negros de distribución de estupefacientes .