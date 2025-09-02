BNG y PSOE piden un giro radical en la política forestal tras los incendios

La ola de incendios que asoló en agosto buena parte del territorio ourensano desató también una ola de reacciones políticas. Hasta Ourense se desplazaron ayer lo líderes del BNG y del PSdeG, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, respectivamente, para dar a conocer las medidas que porponen sus formaciones para que la tragedia ambiental no vuelva a repetirse.

La primera en llegar fue Pontón. En un hotel de la ciudad la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego presentó el plan integral «Da Cinza á Vida», una propuesta con más de medio centenar de medidas que el Bloque plantea como alternativa «realista y transformadora» al actual modelo forestal y rural, y como respuesta a lo que calificó como un «fracaso estructural de las políticas del Partido Popular».

Punto de inflexión

Pontón, arropada por parlamentarios y alcaldes de la formación nacionalista, aseguró que lo vivido este verano debe ser «un punto de inflexión” y propuso dejar atrás «la propaganda y el uso partidista del fuego». «Galicia merece mucho más que el uso político que hizo el PP en los peores incendios de nuestra historia», aseveró.

Así, entre las medidas que contempla el BNG avoga por « un plan de restauración hidrológico forestal y de control de la erosión y un fondo de recuperación económico, social y ambiental por parte de la Xunta y del Estado, con una dotación mínima inicial de 200 millones de euros, ampliable en función de las necesidades que se detecten».

Adiós al monocultivo

Incluye también ayudas directas de hasta 200.000 euros para viviendas calcinadas, subvenciones urgentes de 6.000 euros para autónomos y pequeñas empresas, y la creación de un fondo estatal y autonómico ampliable según necesidades, con el objetivo de asegurar la reconstrucción «con burocracia cero» y tramitaciones ágiles. «No marear a la gente que sufrió estos incendios con papeleo innecesario», exigió.

Entrando en materia forestal, el BNG propone sustituir el actual modelo basado en monocultivos por una estructura en mosaico, con especies de distinta combustibilidad, devesas, zonas silvopastoriles y masas ordenadas. También defiende una moratoria para nuevas plantaciones de eucalipto, la recuperación de las Unidades de Xestión Foresta y un plan de empleo verde dotado con 50 millones para labores de prevención, limpieza y ordenación territorial.

Otra de las propuestas clave es la ampliación de las franjas de protección alrededor de viviendas y núcleos habitados, hasta los 100 metros, con financiación específica para que puedan ejecutarse sin depender de los propietarios particulares. «Tenemos que proteger a las personas, las casas y el territorio con medidas eficaces», remarcó Pontón, que también apeló a un gran acuerdo de país en torno al nuevo modelo forestal, rural y ambiental.

La líder nacionalista quiso además agradecer el esfuerzo de los dispositivos antiincendios, de las vecinas y vecinos que colaboraron en tareas de emergencia, así como de las personas voluntarias «que fueron héroes en medio de la catástrofe».

PSOE y el cambio climático

En la misma línea se mostró el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que inauguró el curso político en Ourense con un encuentro con alcaldes socialistas de toda Galicia, con especial presencia de regidores de zonas afectadas por los incendios.

Precisamente Besteiro defendió que «la prioridad fue apagar el fuego y proteger vidas», pero subrayó que «ahora toca pedir responsabilidades». Acusó al PP de «incompetencia» y recordó que la Xunta tiene competencias exclusivas en prevención y extinción: «Tuvieron siete años para aplicar las 123 medidas del dictamen de 2018 y no hicieron nada».

Además, criticó la «actitud negacionista y negligente» del gobierno gallego ante la emergencia climática y apostó por una planificación con recursos y medidas preventivas, frente a «más propaganda».

En la agenda socialista también se abordó la financiación local y la necesidad de apoyo a los concellos que asumen competencias impropias sin respaldo económico. En relación con el Pacto de Estado anunciado por Pedro Sánchez contra el cambio climático, Besteiro señaló: «Rueda debe apoyarlo, pero dudo que lo haga. El PP es incapaz de pasar de la foto a la acción».