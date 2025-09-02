Barbadás forma en labores de jardinería y albañilería a una veintena de vecinos
El taller de empleo concluyó tras nueve meses
A.F.
Ourense
Una veintena de personas finalizó ayer su participación en el taller de empleo promovido por el Concello de Barbadás, que se desarrolló durante nueve meses en el Centro Empresarial Transfronteirizo. El alumnado se formó en albañilería y jardinería.
Llevaron a cabo diversos trabajos prácticos en el entorno, como la rehabilitación de varios lavaderos, el desbroce de numerosas carreteras y la mejora de diferentes espacios verdes.
En el acto de clausura, el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, animó a los participantes y recordó la demanda actual: «Son necesarios trabajadores de estas disciplinas, por lo que esperamos que encontréis empleo o incluso que montéis vuestra propia empresa», señaló.
