Placeros de As Burgas, siete años de espera sin poder volver «a casa»

«¿Pero en qué lugar ha visto que un inquilino tenga que pagar, como ha dicho el alcalde, por toda las obras que le faltan a un piso? En este caso, más de dos millones de euros que quedan por invertir para rematar la reforma de la Plaza de Abastos de As Burgas, cuando es un edificio que es propiedad del Concello?», se pregunta Carmen, una de las placeras veteranas, que son el alma de este mercado que genera más de 240 puestos de trabajo directos y es motor del comercio de productos de proximidad desde hace un siglo. Unos placeros aún más dolidos desde el pleno del Concello, que aseguró que peleará hasta en el juzgado para que esa administración local no pague ni un euro de la millonaria infraestructura básica de este edificio de su propiedad.

Carmen en su puesto de verduras en la plaza / Iñaki Osorio

Desde junio de 2018, los placeros están realojados en un edificio provisional ubicado en el centro de la Alameda de Ourense, ya deficitario, a la espera de un gran proyecto de reforma integral del edificio civil de la plaza, que iba durar año y medio y ya lleva siete sin rematar. En el pleno del viernes, el gobierno que preside Gonzalo Pérez Jácome aprobó los presupuestos, gracias a la abstención del PP, sin incluir la partida para la plaza que le pedían los comerciantes, que lo que ven como un nuevo «desprecio» del regidor y una «traición del PP», cuyo apoyo esperaban, afirman.

Loli Barreiros, más de 40 años con frutería abierta en la plaza de As Burgas / Iñaki Osorio

Señalan que el PP «se había comprometido a apoyarnos», por eso les sorprende que «también haya permitido con su abstención sacar adelante los presupuestos, alegando que el tema está sub iudice», indican todos los placeros consultados. Se refieren al contencioso presentado este mes comprometido a que se aceptara esa alegación de los placeros en la que exigía que el Concello que cumplan un pacto escrito y ponga su parte para rematar esa costosa obra interior», indica la Asociación de Comerciantes.

Avelina Fernández de Congelados Yáñez, una firma que lleva 60 años en el mercado / Iñaki Osorio

Pero si bien el PP indicó en el pleno que cuando el juzgado resuelva el contencioso presentado en julio por los placeros contra el Concello tras el anuncio del alcalde de que le daba 9 meses para desalojarlos, el Concello pondrá la partida, necesaria para acabar la obra, el alcalde aseguró luego que si ganaran los placeros, volverá a recurrir el fallo ante el juzgado. Quiere que paguen ellos. ¿Quién miente PP o Jácome?

Noemí Martínez de Café G4 / Iñaki Osorio

Lo único cierto es que los placeros se sienten ahora más solos que nunca, afirman que «la Xunta nos apoya y nos ofrecía hasta 1,4 millones y el PP vota en contra. No entendemos», indica Conchi, una placera.

Juan Atrio, de Floristería Albitos / Iñaki Osorio

Mari Carmen Seara, de Verduras Carmen, otra de las veteranas de la plaza de As Burgas, lleva 32 años en este mercado. «Ya tuvimos que correr con los gastos del traslado hace 7 años para venir a este edificio provisional; fue mucho dinero entonces. Pero el edificio oficial de la plaza es de todos los ourensanos; no es normal que tengamos que acabar la obra nosotros. Como mucho, haremos nuestros puestos de nuevo·.

Noemí Martínez, de Café G 4 lleva también 14 años en el mercado ourensano con su bar, y lo que más le ofende de este litigio, que entienden ha abierto el propio regidor con sus desprecios a los placeros, «es que diga que estamos aquí pagando poco o que somos okupas» . Reconoce, como el resto de compañeros, «que es muy incómodo trabajar en este edificio provisional y estamos deseando volver a nuestra ‘casa’ de siempre, a la plaza».

Al alcalde le diría «que se ponga las pilas y acabe la obra, porque en nuestro caso no dejamos de pagar los 1.000 euros por nuestro local. ¿Le parece poco para un edificio público para que aún nos pida que paguemos millones para rematar esta obra pública?», se pregunta.

Teresa, Conchi y Arantxa , de la carnicería Rebollo / I.Osorio

La cuestión «no es que no estemos pagando; es cierto que se llegó a un acuerdo en 2018, cuando se negoció el traslado al edificio provisional de la Alameda, que se dijo estaría en 18 meses y ya llevamos siete años, por el que el entonces alcalde (Jesús Vázquez) nos suspendió el pago del canon».

En todo caso, los comerciantes siguieron depositando el dinero en su cuenta de la asociación, para ayudar al gasto de adaptación de mostradores, cámaras y demás de cada puesto, es decir, la adecuación y mobiliario que opinan sí es de su competencia, no así habilitar toda las infraestructuras internas que están íntegramente sin hacer.

Conchi, de Carnicería Rebollo indica que «no es justo lo que pretende el Concello. Son más de dos millones los que hacen falta para rematar la plaza y teniendo en cuenta que nos queda una concesión de 7 años, una vez que volvamos y si sigue este alcalde, no sabemos si nos va a renovar la concesión o poner un canon aún más alto para este servicio público», explica. También le pregunta a Jácome «¿por qué renunció a los más de 1,2 millones que le daba la Xunta y ahora nos exige pagar a nosotros?».

Loli Barreiros lleva también 40 años al frente de una frutería de este mercado tradicional, y aún piensa en la posibilidad de continuar con su negocio en esa plaza remodelada, que no acaba de reabrir.

También insiste en que «es el Ayuntamiento el que tiene que correr con el remate de una obra sin un solo cable o tubería interior. Nada. Nosotros pagaremos los muebles. Es lo normal». Como el resto de placeros «no entiendo porque rechaza ayudas, y también opino que el PP tiene que explicar por qué se echó atrás y no nos apoyó en el pleno. «Ya pagamos más de 60.000 euros anuales, más gastos, para mantener la plaza».

Avelina Fernández regenta desde hace años un negocio que lleva ya más de 60 en la plaza, Congelados Yáñez y en su caso aspira también a poder trasladarse si el proceso no sigue demorándose, a la nueva plaza ya remodelada. Lo que le molesta es que «traten ahora de repercutir esos millones para acabar el edificio, cuando se perdieron millones de subvenciones y ayudas» y se refirió también a la ayuda de la Xunta.

Javier Sotelo, de Jamónes Martínez / Iñaki Osorio

Juan Atrio, de Floristería Albitos, hace hincapié en la situación de los floristas. «En nuestro caso pagamos más de 2.000 euros al mes por la suma de varios locales que fuimos cogiendo y que suman más de 243 metros y seguimos pagando ese canon ahora por 40 metros». No hay habilitado espacio en el nuevo edificio «y tenemos aún 7 años de concesión de esos más de 240 metros, pero es un desastre y no está ese espacio».

La obra realizada hasta ahora en la plaza lleva cerrada más de un año. Costó 5 millones, se perdieron varias subvenciones por demora en la ejecución y hubo que dotar 700.000 más para un proyecto no previsto. Pero la pregunta principal de los placeros se repite: «¿Por qué no quiere Jácome los casi 1,4 millones que ofreció la Xunta para la obra?» Su duda es "¿No quiere que puedan controlar ellos el desarrollo del proyeco?".