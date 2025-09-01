Una persona herida al volcar un camión de transporte de cerdos
REDACCIÓN
Ourense
Una persona resultó herdida, al volcara las 5.30 de la madrugada de este domingo un camión de transporte de cerdos, que acabó cayendo marcha atrás por un terraplén cuando lo estaban cargando en una granja de A Merca. El camionero pudo salir del vehículo por sus propios medios. Finalmente, la persona fue evacuada al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza. Varios animales murieron y otros resultaron heridos en el accidente. En el operativo participaron Urgencias Sanitarias, el GES de Terras de Celanova y los agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Civil de Tráfico.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos bicas de Trives para festejar el dulce arranque goleador del Celta
- Los reyes ensalzan desde Verín la «labor admirable» de los equipos de extinción
- La comarca más herida toma la palabra ante los reyes: «Me dieron ilusión»
- La llegada de lluvias da un respiro al monte ourensano en su peor verano
- Ourense, en mínimo histórico de bomberos con 54 efectivos, 25 menos
- Muere Amalia Mosteiro, fundadora de la histórica quesería que lleva su nombre
- La Istoria se reescribe en Ribadavia
- Acusan a la Xunta de ocultar el «verdadero motivo» de prohibir el baño en As Conchas