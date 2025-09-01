Una persona herida al volcar un camión de transporte de cerdos

Una persona resultó herdida, al volcara las 5.30 de la madrugada de este domingo un camión de transporte de cerdos, que acabó cayendo marcha atrás por un terraplén cuando lo estaban cargando en una granja de A Merca. El camionero pudo salir del vehículo por sus propios medios. Finalmente, la persona fue evacuada al hospital tras sufrir un golpe en la cabeza. Varios animales murieron y otros resultaron heridos en el accidente. En el operativo participaron Urgencias Sanitarias, el GES de Terras de Celanova y los agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Civil de Tráfico.