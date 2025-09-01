Larouco, Oímbra, Chandrexa: Extinguidos tres de los incendios más voraces

La Consellería de Medio Rural daba por extinguidos en la mañana de ayer tres de los fuegos más voraces que asolaron la provincia, en algún caso desde hace más de tres semanas y que han calcinado —solo estos tres— más de 78.000 hectáreas en la provincia. Se trata de los de Laoruco-Seadur, Oímbra y Xinzo de Limia (A Granxa y Gudín) y Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso.

Así que desde la mañana de ayer está extinguido el fuego de Larouco-Seadur, que había comenzado el día 13 de agosto a las 18.55 horas en el ayuntamiento ourensano de Larouco y se extendió también a los ayuntamientos de Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras. Finalmente, este fuego afectó una superficie de 31.778 hectáreas, de las cuales 19.630 son monte raso y 12.148 arbolado.

Está extinguido también el fuego de Oímbra-A Granxa y Xinzo de Limia-Gudín que había comenzado el día 12. Se inició en el municipio ourensano de Oímbra, parroquia de A Granxa, un fuego que se unió con otro registrado el viernes 15 a las 17.22 horas en la localidad de Xinzo de Limia, Gudín. Finalmente, este fuego afectó una superficie de 23.763,65 hectáreas, de las cuales 14.491,36 son de monte raso y 9.273,99 de arbolado, parte de ellas en los ayuntamientos de Monterrei Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar.

El tercer fuego, extinguido en torno a las 10 de la mañana de ayer, es el de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita) y Vilariño de Conso-Mormentelos. Este incendio, con dos focos que se unieron en un único fuego, comenzó en Chandrexa el viernes 8 en la parroquia de Requeixo y el martes 12 en la de Parafita. Finalmente, en su conjunto, este fuego afectó una superficie de 23.036, hectáreas, de las cuales 20.63,6 se corresponden con monte raso y 2.373 con arbolado.

Parte de esta superficie abarca también los municipios de Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. Para su extinción se movilizaron de manera acumulada, 23 técnicos, 189 agentes, 238 brigadas, 138 motobombas, 21 palas, 17 unidades técnicas de apoyo, 34 helicópteros y 30 aviones. En este fuego se movilizaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos de consorcios provinciales, municipales, GES y servicios de emergencias locales.

La cosecha de castañas dañada por el fuego

Los incendios de las últimas semanas han afectado a prácticamente todas las industrias agrícolas de la provincia de Ourense y algunas de Lugo. Con la recogida de la cosecha de castañas, programada para el mes de octubre, y la de olivas, en noviembre, los productores no se atreven a concretar el nivel de los daños.En esta línea, la alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela, ha confirmado que ardieron más de 250 olivos en el municipio, todos ellos de consumo propio. «Además del disgusto, con esa cosecha no compraban aceite en todo el año», ha señalado.Los castaños también han sufrido pérdidas en el municipio, y es que formaban parte del monte próximo a la zona cero. Además, en las parroquias de Seadur y Freixido, ha ardido la totalidad del terreno, salvo las viñas, llegando a quemarse castaños centenarios. En esta línea, ha lamentado que el sector de la castaña «se está abandonando», porque la gente joven «no quiere trabajar en él» y la mayor lo acaba dejando. También han reprochado la «falta de actuación» y es que desde los incendios de hace tres años el monte no se ha limpiado. Castañas Rafael ha trasladado que hasta que no llueva no pueden evaluar daños.