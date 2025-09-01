Éxito de público en la Festa da Vendima, con pregón de Miguel Tellado transmitido por YouTube

El municipio ourensano de Leiro celebró ayer la 34 edición de su Festa da Vendimia, una cita ya estable en el calendario gallego por su gran éxito de público y como escaparate del potencial vitivinícola de DO Ribeiro, que cuenta en su programa con un número estrella, como es el desfiles de carrozas en las que todos los motivos y vestimenta de los participantes tienen que ver con el mundo de la viticultura y sus aperos: desde la uva, al vino, los cestos y todas las faenas propias.

Otra de las carrozas que desfilaron. | Iñaki Osorio

El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, destacó «el éxito de público que ha tenido esta edición, tanto en sus citas de mañana y tarde como en la comida popular». Desfilaron un total de 15 carrozas «y lo que más nos emociona son las 4 infantiles, pues esto demuestra que hay cantera y un relevo para que esta cita tradicional no se pierda», señala Fernández.

También destacó el regidor el éxito de citas habituales en esta Festa da Vendima como el desfile de coches antiguos, en el que participaron más de 80 modelos de distintas épocas.

Pero además este año contaban como pregonero con el secretario general del PP, Miguel Tellado, una idea que sembró algunas críticas e incluso plantón de la oposición, contraria a que fuera un político, lo que vieron como «instrumentalización de la fiesta».

Pero Tellado dio un pregón afectivo y de felicitación hacia Leiro y su fiesta, pero grabada y emitida en streaming por YouTube, pues la jornada de ayer coincidió con el inicio anual del curso político del PPdeG que se celebraba en Cerdedo.

En todo caso, Miguel Tellado no olvidó hacer una llamada de ánimo a todos los vecinos y en especial a los viticultores que pudieron ver afectadas sus viñas por la ola de incendios.

«Cada racimo, es memoria»

Hizo además un elogio a la labor de los viticultores y a todo ese largo proceso que hay que hacer «hasta recoger el fruto en verano, el ejemplo de que nada se consigue de un día para otro», indicó en su curioso pregón por el formato en el que tuvo que darse a los visitantes.

Recordó que cada racimo de uva «es la memoria de aquellos que trabajaron esta tierra antes que nosotros, memoria de abuelos y abuelas que enseñaron a valorar lo propio y de todo un pueblo que supone convertir el esfuerzo en tradición y el trabajo en orgullo». Reconoció «a los que hacen posible que el vino Ribeiro llegue a todas partes con su calidad inconfundible, y con un alma como la de vino de Leiro».