El Concello excluido de la convocatoria para plantar 5.000 árboles en la ciudad

El grupo municipal socialista solicita la constitución inmediata del Consello Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ourense, como espacio de participación y planificación que permita diseñar políticas serias, coordinadas y con visión de futuro para crear los pulmones verdes que la ciudad precisa. Hazlo tras conocerse que el proyecto «Ourense, ciudad arbolada», presentado por el Ayuntamiento con el objetivo de plantar 5.000 árboles, quedó excluido de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad. A pesar de contar con una auditoría y presentar formalmente el proyecto, el Ayuntamiento no figura entre los beneficiarios, mientras que otros ayuntamientos gallegos como Vigo o A Coruña sí fueron elegidos.

La portavoz socialista Natalia González afirma que «Ourense queda una vez más atrás, mientras otras ciudades gallegas sí acceden a fondos europeos para proyectos ambientales serios». La exclusión de esta convocatoria supone los enésimos fondos europeos que el Ayuntamiento no obtiene, pierde o rechaza. La última fue la devolución de los fondos Next para restaurar el edificio de la Plaza de la Trinidad, recuerda, de hace solamente una semana.