Buscan autores de actos vandálicos en A Valenzá
REDACCIÓN
Ourense
El Ayuntamiento de Barbadás busca a los responsables de los desperfectos y daños ocasionados en la pista multideporte de la Valenzá esta semana. Los vándalos rompieron una de las redes y volcaron una canasta de las instalaciones, inauguradas en otoño de 2024. «No es la primera vez que hay actos vandálicos en este espacio», lamenta Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás. El gobierno local puso en conocimiento de la situación a la Policía Local y la Guardia Civil, que actualmente investiga los hechos. Los culpables deberán pagar los daños causados y se enfrentarán a la correspondiente sanción económica.
