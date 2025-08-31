Los Trenes Turísticos do Viño partieron de nuevo en un su ruta enoturística por Valdeorras y Ribeira Sacra

Subirse al tren para hacer turismo y disfrutar con los cinco sentidos a través de rutas que no solo exhiben paisaje y cultura, sino que brindan la posibilidad de conocer su gastronomía y disfrutar de los vinos de las denominaciones de origen gallegas, cuatro de las cuales, por cierto, están en la provincia de Ourense visitando las propias bodegas. ¿Alguien da más?

Visita de los viajeros del tren turístico a una bodega. | FdV

Este pack completo es posible gracias a los Trenes Turísticos de la Ruta do Viño, que vuelven a funcionar, tras el parón marcado por los incendios, y a los que se subió ayer el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, para anunciar así la reactivación de las Rutas do Viño de Valdeorras y Ribeira Sacra, dentro de la iniciativa ‘Trenes Turísticos’ que la Xunta desarrolla en colaboración con Renfe y el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde). El programa de Trenes Turísticos recupera la normalidad en sus rutas, —especialmente en esta que transcurre por la provincia de Ourense que sufrió este mes de agosto la ola de fuegos— apostando por el enoturismo para la puesta en valor de las denominaciones de origen de Valdeorras y Ribeira Sacra.

Durante la visita, el director de Turismo de Galicia recalcó el potencial de la enogastronomía para el turismo en la comunidad y especialmente en la zona, que está incluida en el Plan territorial de sostenibilidad turística de enogastronomía de Galicia. El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Valdeorras, Ruta del Viño Milenaria», que incluye once ayuntamientos, está dotado con 1,5 millones.

Se suman a esto distintas ayudas, como la línea de subvenciones de 5,5 millones, para mejoras en establecimientos con proyectos en enoturismo, que en junio se resolvió con la adjudicación a 56 proyectos, 20 en la provincia de Ourense.

Ayudas al enoturismo

El director xeral de Turismo recordó que está previsto que se presente en las próximas semanas una nueva línea de ayudas para las empresas turísticas en el campo del enoturismo, centradas en la movilidad eléctrica, por valor de 3,5 millones de euros. Merelles aludió al impacto de los fuegos en la comunidad, concretamente en la provincia de Ourense, y compartió su solidaridad con todas las personas afectadas. «A nivel de turismo —destacó— actualmente podemos hablar de un retorno controlado a la normalidad, tras semanas de vigilancia para evitar que las personas visitantes encontraran dificultades, por ejemplo, en rutas del Camino de Santiago como la del Camino de Invierno», destacó el director xeral durante este viaje turístico.

Éxito de público con varias rutas con todo vendido

Refiriéndose a la ruta de Valdeorras, Xosé Merelles destacó que es uno de los 13 circuitos que están previstos para 2025. Xosé Merelles aludió al éxito de participación de la iniciativa, que la falta de completar varios de los recorridos, cerró ya dos rutas con todo vendido y tiene otras cinco con ocupaciones superiores al 90%. La del Tren Turístico de Valdeorras incluye un recorrido en catamarán por el río Sil, visita a la bodega A Corona y al santuario de las Ermitas y parada en la estación de los Peares, donde hará una visita teatralizada. El recorrido tendrá una segunda edición el día 27 de septiembre.También quiso destacar los buenos datos de turismo actuales tras el parón que supuso la pandemia. En concreto, en julio se incrementó un 5,3% el número de visitantes a la comunidad, hasta las 977.000 personas, que hicieron 2,1 millones de noches, un 6,6% más que en 2024. En el acumulado del año, van 3,9 millones de visitantes en la comunidad. A nivel económico, en julio los ingresos hoteleros aumentaron un 10% hasta alcanzar los 63,7 millones. En total, el sector hotelero ingresó 229,2, millones entre enero y julio, un 6,1% más que en el mismo período de 2024. La estrategia para los siguientes meses, es la desestacionalizar turismo en la comunidad. Así, se realizará una nueva edición del Otoño Gastronómico, que propone paquetes especiales de los establecimientos participantes para las personas visitantes y por último destacó el nuevo éxito en la convocatoria del Bono Turístico, recordando que los establecimientos que lo deseen tienen para adherirse a la iniciativa hasta el 1 de diciembre.