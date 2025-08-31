La Istoria se reescribe en Ribadavia

Hay fines de semana que no se parecen a ningún otro. Es lo que pasa en Ribadavia el último de agosto, cuando la villa ya no necesita presentación. Lo que ocurre en esta pequeña capital de O Ribeiro es algo más que una fiesta, algo más que una cita cultural: la Festa da Istoria es un viaje colectivo a través del tiempo, una celebración de identidad, memoria y comunidad que en su XXXVI edición, volvió a demostrar por qué esta recreación histórica está entre las más reconocidas de Galicia.

Damas y Caballeros no fallaron a la cita / Iñaki Osorio

Desde el viernes, la villa empezó a transformarse. El mercado medieval se desplegó entre los soportales, las plazas y las callejuelas del casco histórico, impregnando el aire de olores a cuero, incienso, pan recién horneado y especias. Los artistas del X Concurso de Pintura Rápida tomaron el pulso cromático a los rincones más medievales del pueblo, mientras el Campamento Medieval abría sus puertas en el Castelo dos Sarmiento para que grandes y pequeños pudiesen sumergirse en los oficios y saberes de la época. Por la noche, el concierto de música medieval en la antigua Igrexa de San Domingos marcó el tono solemne del arranque. Le siguió el tradicional Bando da Istoria, que recordó a todos que, al cruzar el umbral de la fiesta, las normas del presente quedaban suspendidas y ya por la noche el espectáculo de pirotecnia tiñó la oscuridad de rojo y chispas.

Trovadores y bufones, más que invitados / Iñaki Osorio

Pero fue ayer, sábado, cuando Ribadavia se convirtió por completo en una villa medieval viva, palpitante y llena de historia en cada esquina. Desde primera hora, los puestos del mercado volvieron a la actividad y el Banco da Alhóndiga reanudó su labor más simbólica: cambiar euros por maravedíes. Porque en Ribadavia, durante estos días, no basta con mirar al pasado: hay que vivirlo y eso incluye hablar con trovadores, pagar con moneda antigua y vestir como hasta el siglo XV.

Los pequeños también fueron protagonistas / Iñaki Osorio

Pasadas las once, comenzó uno de los momentos más esperados: el Gran Desfile da Istoria, que recorrió las principales calles escoltado por cabezudos, gaiteros, músicos y comitivas nobles. Los colores, las texturas y la música impregnaron el aire hasta desembocar en una Praza Maior abarrotada, donde aguardaban cientos de personas para el pregón.

Este año, el encargado de leerlo fue Pedro Valderrey, quien emocionó al público con un homenaje muy actual: recordó el valor y el esfuerzo de los bomberos, brigadistas y cuerpos de emergencias que durante el verano han luchado contra el fuego que asoló varias zonas de la provincia, incluida la comarca de O Ribeiro. Su voz, entre la emoción y la gratitud, fue seguida por el nombramiento de los Notables da Istoria, el discurso del Rey, y el tradicional baile de las donas sen cabaleiros, en un guiño a la fortaleza femenina de la época y de hoy.

Tradición e identidad

A mediodía, la comitiva de la boda judía cruzó el casco histórico en una de las escenas más queridas y simbólicas de la fiesta: una representación de los ritos sefardíes que antaño fueron cotidianos en la villa. Entre la música, los trajes y la solemnidad, los prometidos se dieron el «sí» en la Igrexa de A Oliveira, acompañados por cientos de visitantes que seguían el paso lento y ceremonial de la pareja.

La mañana se cerró con la comida medieval en la Igrexa da Magdalena, donde no faltaron los platos típicos, los brindis con vino local y las charlas entre vecinos y visitantes, muchos de ellos ataviados con túnicas, sayos y cotas de malla.

Recta final

Por la tarde los ojos se pusieron en A Veronza para el gran Torneo Medieval. Los especialistas de Hípica Celta ofrecieron un espectáculo de acrobacias a caballo, combates de espadas y carga caballeresca que dejó boquiabiertos a niños y adultos por igual; y cuando cayó la noche, la música volvió a tomar el control con el grupo Tanto nos Ten.

Hoy el mercado artesanal seguirá abierto desde las 12.00 horas hasta las 22.00 horas, acompañado de animación y música callejera y la misma atmósfera mágica que se niega a apagarse porque la Festa da Istoria se va despidiendo poco a poco, entre notas de zanfona, el tintinear de los colgantes y las pisadas sobre los adoquines.