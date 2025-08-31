Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crean un lugar de memoria aos represaliados en Ourille

REDACCIÓN

Ourense

O alcalde de Verea, José Antonio Pérez Valado, e o presidente do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, Hixinio Araúxo, anunciaron este sábado en Verea o acordo para a sinalización da Poza das Ras, na parroquia de Ourille, como lugar de memoria a través da colocación dunha escultura do artista ourensán Xoán Torres Cidre, que está previsto instalar nos próximos meses.

O memorial, en ferro e con forma cúbica, renderá homenaxe aos mestres Julio González Álvarez, de Gontán (Verea) e Amadeo López Bello, de Beiro (Carballeda de Avia), o chofer Silvio Torres Díaz, de Ourense, e o farmacéutico de Leiro, natural de Vilardevós, Eloy Romero Luis, asasinados na Poza das Ras o 29 de agosto de 1936 despois de ser sacados do cárcere de Celanova.

Familiares de Eloy Romero e Silvio Torres acompañaron ao alcalde e a membros do Comité no anuncio que tivo como escenario o lugar da Poza da Ras, onde se depositaron ademais catro cravos vermellos en honra das vítimas.

