Chandrexa, Larouco y Oímbra: los frentes que resisten tras semanas de incendios

Tras dos días con descenso de temperatura, la situación se hace notar en las tareas de extinción de los distintos incendios que arrasaron en Ourense con más de 96.500 hectáreas en menos de tres semanas. Después de jornadas con hasta 12 fuegos activos, la provincia ya no cuenta con ninguno, y la vista solo apunta a las zonas más afectadas: Chandrexa de Queixa, Larouco y Maceda, los tres únicos incendios que siguen bajo la denominación de «controlados» y también los más voraces. Los tres son los peores incendios registrados en Galicia desde que hay registros.

Con ellos pendientes de lograr su completa extinción, aquellos que forman parte ya de esa categoría son otros cuatro: Maceda, Montederramo, A Mezquita y Avión.

Por orden de hectáreas calcinadas, el peor de los cuatro fue el de A Mezquita-Esculqueira. El incendio se decretó en la parroquia de A Esculqueira el martes día 12 y no fue hasta ayer, 18 días más tarde, cuando los medios movilizados lograron su extinción, tras dañar 10.004 hectáreas, de las cuales 5.636 son de monte raso y 4.368 de árboles. Este incendio tuvo incidencia, además, en los concellos de A Gudiña y Viana do Bolo, así como en territorio de la provincia de Zamora. Para lograr apagarlo, de modo acumulado, se desplazaron 8 técnicos, 53 agentes, 76 brigadas, 61 motobombas, 4 palas, 31 unidades técnicas de apoyo, 11 helicópteros y 20 aviones. A mayores, también participaron efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y medios terrestres portugueses.

Maceda fue el último de los incendios extinguidos. Los múltiples medios lo consiguieron ayer a las 20.41 horas, después de que el concello comenzase a arder el pasado día 10, aunque ya llevaba una semana clasificado como controlado.

En este caso, dos incendios de parroquias distintas —Santiso y Castro de Escuadro— se unieron en un solo foco que arrasó con 3.665 hectáreas, 3.250 de monte raso y 415 de arbolado, parte de ellas en Vilar de Barrio. La UME también intervino en este incendio, colaborando con los medios movilizados por la Xunta: 11 técnicos, 101 agentes, 157 brigadas, 88 motobombas, 11 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 19 helicópteros y 18 aviones.

A lo largo de la tarde también quedaron extinguidos los incendios de Montederramo y Avión. El concello de O Ribeiro fue el primero: allí ardieron 340,37 hectáreas desde el domingo pasado. De ellas, 272,37 se corresponden con monte raso y las 68 restantes con arbolado. Para poner fin a las llamas fueron necesarios 5 técnicos, 37 agentes, 71 brigadas, 42 motobombas, 5 palas, 10 helicópteros y 8 aviones.

En Montederramo se quemaron desde el pasado lunes 11 un total de 209,02 hectáreas, de las que 157,72 se corresponden con monte raso y 51,3 con zona de árboles. Allí, en concreto en la parroquia de Paredes, pelearon contra el fuego 2 técnicos, 6 agentes, 14 brigadas, 12 motobombas, 2 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 7 helicópteros y 7 aviones.

Ahora, todos los medios se centran en conseguir que Chandrexa, Larouco y Oímbra se sumen a la lista de extinguidos para que esos concellos puedan empezar las tareas de reconstrucción y recuperación.