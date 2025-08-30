Yolanda Díaz urge contratos estables y coordinación contra los incendios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eligió Ourense como punto de partida de una ronda de reuniones en las comunidades autónomas afectadas por la oleada de incendios forestales que azotó buena parte de la península este mes. Un drama forestal del que Ourense fue una de las mayores víctimas al perder 96.500 hectáreas en poco más de 20 días de verano, motivo por el que Díaz seleccionó la ciudad para citarse con representantes sindicales y abordar la situación del personal de extinción.

«No se puede apagar el fuego contratando solo en junio», fue la premisa de Díaz, quien reclamó una transformación profunda del modelo de prevención y extinción: personal con contratos indefinidos, formación adecuada, medios materiales dignos y, sobre todo, una política forestal y agraria que se aleje de los monocultivos y de la precariedad laboral. Peticiones, todas ellas, que aseguró que le habían trasladado los distintos representantes sindicales.

La ministra aprovechó para agradecer el trabajo de «todo el personal de extinción de incendios de Galicia», reconociendo expresamente el riesgo que asumen y el compromiso mostrado, incluso en condiciones «durísimas» y fue tajante: «La precariedad mata», dijo en referencia a las condiciones en las que trabaja parte del operativo.

Los pilares

Durante su intervención, en una rueda de prensa posterior a la reunión con los sindicatos, Díaz expuso tres ejes fundamentales que salieron del encuentro «mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos de intervención, invertir en formación especializada y garantizar empleo estable a lo largo de todo el año».

«La mejor prevención se hace en invierno», afirmó, insistiendo en la necesidad de mantener operativo al personal más allá de la campaña de verano. En ese sentido, señaló a la figura de los bomberos forestales como «clave» y lamentó que muchas comunidades autónomas mantengan «aún servicios privatizados» o con contrataciones intermitentes, algo que – señaló – lastra la eficacia de las políticas públicas, aunque dijo «no entrar en la distribución competencial» .

La emergencia climática

Díaz diagnosticó más allá de las fronteras ourensanas: «la emergencia climática es real», aseguró, advirtiendo de que Galicia y el conjunto de la Península Ibérica «se enfrentan a un riesgo» creciente de «desertización» e incendios extremos.

Recordó que desde 2022 «han cambiado por completo los paradigmas», con fuegos «más violentos» e incontrolables, y advirtió de que «el coste fiscal de no prevenir es altísimo», algo que ejemplificó « los miles de millones de euros que están dedicando, faltaría más, a la recuperación tras la dana» de Valencia. Por eso pidió que se ponga el foco en la prevención y que se haga «un punto y aparte» en la gestión de los montes y del medio rural. «La prevención tiene que ser una columna vertebral en las políticas públicas del conjunto del país», sostuvo.

Peleas partidistas

En respuesta a las preguntas de los medios, la vicepresidenta evitó entrar en polémicas partidistas, pero fue contundente, «llegará el tiempo de depurar responsabilidades políticas», aseguró para añadir que, de momento, no entrará «en enfrentamientos» porque «las peleas entre partidos no apagan los fuegos». Así se dirigió expresamente al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, para que se posicionen ante los discursos negacionistas del cambio climático.

Para la ministra, el reto es político y colectivo. Insistió en que no hay solución sin formación, coordinación y empleo digno, y subrayó que aplicar esas soluciones exige implicación institucional, decisión y compromiso real por parte de todas las administraciones.

Reunión sector social

Tras esta comparecencia, Díaz se reunió con representantes del sector de la economía social para conocer los daños provocados por los fuegos.

En un encuentro que describió como «muy fructífero con el sector de la economía social de Galicia y las entidades directamente afectadas por los incendios» pusieron en común los «problemas de las cooperativas agrarias y rurales tras la situación desoladora». «Hemos concluido que disponer de un rural vivo y una economía social fuerte como la mejor forma de salvaguardar el monte y evitar los incendios», dijo.

«Llevamos todo el mes de agosto trabajando», afirmó, y garantizó que las herramientas de protección social activadas desde la pandemia, como los ERTE climáticos —expedientes de regulación temporal de empleo diseñados para situaciones como las danas y los incendios—, están disponibles para quienes los necesiten.

El CSIF exige la jubilación anticipada y el catálogo de enfermedades

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aprovechó la visita de la ministra para reclamar al Ministerio de Trabajo que implemente de forma urgente las leyes aprobadas en 2024 para mejorar las condiciones laborales de bomberos forestales, agentes medioambientales y demás profesionales de los dispositivos de extinción.

Entre sus demandas prioritarias figura la aplicación inmediata de los coeficientes reductores de jubilación anticipada y el desarrollo del catálogo de enfermedades profesionales, ambos pendientes de ejecución. El sindicato recordó que el servicio de prevención y extinción de incendios es un servicio público esencial que debe prestarse con empleo público estable y protegido, rechazando cualquier subcontratación a empresas privadas. En este sentido, reclaman la contratación anual y estable del personal fijo discontinuo, medida clave para garantizar tanto la prevención como la extinción durante todo el año, y «evitar el cese de cerca de 1.000 trabajadores previsto para noviembre».

También solicitaron la creación de 140 nuevos puestos técnicos en la escala de Bombero Forestal Jefe de Brigada, con el fin de duplicar las brigadas operativas y mejorar la coordinación y capacidad de respuesta ante emergencias.