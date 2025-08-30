Xinzo de Limia arranca su VI Feria del Comercio Prolimia

La asociación local de comerciantes de Xinzo celebró arrancó este viernes la VI Feria del Comercio Prolimia con la intención de impulsar el consumo de proximidad y dinamizar la economía local. Se celebrará hasta el domingo en el pabellón municipal con el apoyo de la Xunta y donde estuvo, además, el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, quien destacó el papel del comercio local como motor económico y social. También recordó que ya se encuentra abierto el plazo para presentar las candidaturas a los Premios del Comercio Gallego de este año.

Por la tarde, Alén participó en la entrega de premios de la campaña «Compra en tu comercio», que premia con tarjetas prepago a personas que realizaron compras entre el 5 y el 20 de agosto para incentivar las ventas en pequeños comercios y reforzar su presencia.