El vertedero de A Rúa sigue ardiendo y la Xunta pide actuar al Concello

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este viernes que la «solución» para el vertedero municipal de A Rúa, afectado por un incendio forestal y que sigue ardiendo desde hace dos semanas, «está en manos» del Concello «ahora mismo».

Así lo manifestó en su comparecencia tras el Consello de la Xunta extraordinario que el Gobierno gallego celebró en Ourense para aprobar las ayudas a las personas afectadas por los incendios forestales.

Rueda, a preguntas de los medios, recordó que este vertedero municipal tiene sanciones de la Xunta y no está regularizado, por lo que decir que es un «problema» del Gobierno gallego y no del Concello, que es el titular, a su juicio, «es complicado de entender».

En esta línea, explicó que la Diputación de Ourense está en contacto con la alcaldesa de A Rúa, María Albert, para ofrecer ayuda «en lo que necesite» hacer en el vertedero. «La Diputación está dispuesta a ayudar», enfatizó Rueda, a la vez que pidió a González Albert que «se implique» también.

«Creo que dimos todo un ejemplo durante estos días de que lo menos importante eran los costes económicos. Por tanto, que cada uno haga lo que tenga que hacer», apuntó antes de advertir que «desentenderse no es la solución».