Tres incendios menos: Carballeda de Avia, Casaio y Vilardevós, extinguidos

El descenso de temperaturas y la llegada de las lluvias se hace notar en el parte de incendios que proporciona Medio Rural. Segunda jornada sin incendios activos y primera con tres fuegos extinguidos: Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras-Casaio y Vilardevós-Vilar de Cervos pueden centrarse ahora en la recuperación de sus zonas, tras días de lucha contra el fuego.

Aunque no todos los anuncios son tan optimistas. En Vilardevós la cifra de hectáreas quemadas aumentó ayer en más del doble entre las estimaciones del mediodía y las del último parte, ya entrada la noche. Así pues, el incendio que se inició en la parroquia de Vilar de Cervos el miércoles 13, pasó a formar parte de la lista de fuegos controlados 13 días después, el martes 26, y en todo ese tiempo lo hizo contabilizando el mismo territorio perdido: 900 hectáreas. Hasta anoche.

Las últimas cifras son más del doble. Tras quedar extinguido ayer a las 20.16 horas las cuentas aumentaron, «finalmente afectó a una superficie de 2.418,71 hectáreas», informan desde Medio Rural, exponiendo que de ellas 1.457,48 se corresponden con monte raso y las 961,23 restantes con arbolado. De modo acumulado para poner freno a las llamas movilizaron 3 técnicos, 32 agentes, 16 brigadas, 15 motobombas y 3 helicópteros.

En Casaio, Carballeda de Valdeorras,, la cifra también sube tras quedar extinguido ayer por la tarde, pero lo hace en menor medida: de 5.000 a 5.300 hectáreas.

Este fuego saltó la frontera castellana tras iniciarse en la parroquia zamorana de Porto y afectó a 5.125 hectáreas de monte raso y 175 de arbolado, todo ello tras desplegar 10 técnicos, 59 agentes, 102 brigadas, 42 motobombas, 4 palas, 13 helicópteros, 11 aviones y, sobre todo, a muchos vecinos que se volcaron desde el primer momento para que el fuego no alcanzase el teixadal, el bosque de tejos milenarios del que puede presumir Galicia.

Por contra, las estimaciones iniciales sobre el incendio de Carballeda de Avia fueron excesivas y resulta positivo. De las 4.000 hectáreas provisionales, tras extinguirse por completo, la Xunta traslada que la superficie total es de 3.296,14 hectáreas, de las cuales 2.036 se corresponden con monte raso y las 1.260,14 restantes con arbolado, después de entrar en Avión, Melón, Leiro y Ribadavia y movilizar para su extinción 6 técnicos, 117 agentes, 201 brigadas, 112 motobombas, 4 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 12 aviones.

Los controlados

Ahora la atención se dirige a los siete incendios que aún están bajo la denominación de controlados: Oímbra, Larouco, A Mezquita, Chandrexa, Montederramo, Maceda y Avión-Nieva.