SOS Suído Seixo dice que es falso el anuncio del inicio de la mina abierta en Beariz

La plataforma vecinal de SOS Suído Seixo, una organización que se posiciona en contra de la minería abierta, lanzó un comunicado a raíz de las actuaciones por parte de la empresa aragonesa Recursos Minerales de Galicia, S.A.

Este jueves, dicha empresa abría supuestamente su sede fiscal en el municipio de Beariz y, además, había obtenido la difusión de la misma a través de varios medios de comunicación. Desde SOS Suído Seixo denuncian que esto es parte de las malas prácticas de la empresa «no solo con el objetivo de dar una falsa imagen de empresa responsable y bienintencionada, sino también de presentar ilusoriamente el proyecto como aprobado, inminente e inevitable», por parte del grupo SAMCA (Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa).

«En otras palabras, la oficina forma parte de la estrategia del grupo para desinformar y desmoralizar a la población, haciéndoles creer que no existe oposición posible a la mina», reza el comunicado de la plataforma antiminas.

Acusan, además, de imágenes falsas al grupo, ya que alegan que «el hecho de que la imagen difundida por los medios es un montaje», en el que el cartel superior con el logo de ‘Mina Doade’ fue añadido por ordenador. Subrayan que los propios vecinos de Doade acudieron a la supuesta oficina personalmente para comprobar en persona que «la única modificación visible del local fueron dos pósteres colocados en los tablones de anuncios de la antigua sucursal bancaria».

SOS Suído Seixo remarcan que esta estrategia no les resulta en absoluto novedosa por parte de la empresa y que esta utiliza un «lenguaje ambiguo y engañoso» con el resto de la población. Recuerdan que «la mina de Doade no está aprobada, que se encuentra en proceso de evaluación de impacto ambiental y que hasta el día 2 de septiembre se pueden presentar alegaciones en contra».