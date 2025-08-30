Satse ve «riesgo» en el área de quirófanos al trasladar el materno

Desde Satse en Ourense alertan de las graves consecuencias que pueden resultar del notable aumento de la actividad en el área de «despertar» de los quirófanos, por consecuencia de la ocupación de los servicios del antiguo Materno Infantil en el actual Edificio Quirúrgico.

Para el sindicato es un nuevo mazazo a la ya sobrecargada área donde los enfermos despiertan, además de zona de expansión de enfermos críticos cuando UCI y Reanimación agotan sus espacios.

Sin embargo, ayer desde el Sergas señalaron que «no existe en ningún caso riesgo asistencial en la atención posquirúrgica del Hospital Universitario de Ourense

Partos dispone de su propia unidad de despertar, dotada con personal propio y específicamente asignado a esta actividad asistencial, por lo que no supone un aumento de la carga de trabajo en la Unidad de Recuperación Posquirúrgica (URPA)

Por su parte, la URPA dispone del horario y dotación de profesionales más que acomodados a la actividad quirúrgica programada que se realiza. Por su parte, los pacientes que son sometidos a intervenciones de urgencia en horario nocturno son atendidos en reanimación, igualmente dotada con los recursos humanos y materiales precisos.

Sorprendentemente, este sindicato no manifestó preocupación alguna sobre este tema en la extensa reunión mantenida ayer mismo con la dirección de enfermería ni por otro medio, prefiriendo trasladar un mensaje alarmista a la ciudadanía absolutamente injustificada.