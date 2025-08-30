Sarabela Teatro estrena en septiembre la obra “A metamorfose” de Fran Kafka

Este viernes, la compañía ourensana de Sarabela Teatro, presentó el cartel de su siguiente proyecto una adaptación de la famosa «La Metamorfosis» de Franz Kafka que se estrena la próxima semana en el Teatro Principal.

Bajo la dirección de Carlos Álvarez Ossorio, la obra tendrá su estreno a nivel nacional en un teatro principal completamente renovado, que contará con nuevas instalaciones, así como un cambio de escenario y en la iluminación podrán disfrutarse en el estreno de la adaptación de la novela los días 4, 5 y 6 de septiembre por un precio de 8 euros la entrada.

En el acto de presentación de esta obra que, además inaugurará el nuevo ciclo teatral de cara a lo que queda de final de año y parte del año 2026, se hizo en el propio teatro y allí estuvieron presentes Olga Mojón, directora del mismo; Jacobo Sutil, director de Agadic; César Manuel Fernández, vicepresidente de la Diputación de Ourense; Carlos Álvarez Ossorio, director de la obra; y Fernando Dacosta, actor de la compañía.

Así, los ponentes animaron al futuro público a «visitar el teatro y la hermosa ciudad de Ourense» así como «la remodelación de las instalaciones» que lucirá próximamente el teatro, indicó Sutil. La obra de «La metamorfosis» de Kafka, supone un texto que en principio nunca se concibió para representarse teatralmente, por lo que su director, Álvarez Ossorio, admite que le gustan las cosas difíciles y «enfrentarse a textos que son un reto».

De la misma manera que los asistentes elogiaron a Kafka en la presentación, Dacosta quiso poner en valor la «poética muy interesante» que acracateriza a este director refiriéndose a él como «la persona idónea» para poder llevar a cabo este proyecto sobre el escenario. La obra se estrenará en Ourense y seguidamente irá a Narón y después a Vigo si bien es cierto que la idea es que continúe su recorrido más adelante por todo el resto del país.

El elenco de actores estará conformado por Sabela Gago, Fina Calleja, Elena Seijo, Fernando Dacosta y Fernando González, quienes se ocuparán de conmocionar al público a través de esta gran obra de uno de los principales escritores de ficción del siglo XX.

«A Metamorfose»

Álvarez Ossorio tiene claro porqué esta obra, porqué es importante que sea representada y no se pierda el mensaje kafkiano que, en su opinión considera que porta a la vez una «premonición sobre los peligros del capitalismo».

«El ser humano vale según produce, según aporta. Cuando deja de producir un beneficio deja de ser considerado un ser humano y, por lo tanto, podemos cosificarlo, tirarlo a la basura»·, explica el director.

Una obra que será representada por primera vez en Galicia a través de una puesta en escena de la mano de Álvarez Ossorio que va a ponderar el punto de vista cómico y grotesco de una narración que desembocará en el «slapstick». Esto se refiere al estilo que se emplea en teatro para hacer reír al espectador a través de un lenguaje corporal exagerado y que está marcado por caídas, golpes, tropezones, etc. A través del que pretenden calar hondo con Kafka en el público sin olvidar el humor.