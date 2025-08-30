El PP sale al rescate de Jácome y valida de forma definitiva sus presupuestos

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha conseguido aprobar ya de forma definitiva, pese a estar en minoría, los primeros presupuestos municipales de la actual corporación desde 2020, que ascienden a 116 millones de euros. Lo logró gracias a la providencial abstención del PP, que salía así de nuevo al rescate del alcalde. PSOE y BNG votaron en contra.

Para ello, el PP ha tenido que aceptar la denegación acordada por el grupo de gobierno de DO de las cinco grandes alegaciones presentada a estos presupuestos, entre ellas peticiones de los comerciantes de la plaza de abastos solicitando la inclusión, por ahora inexistente, de una partida en el capítulo de inversiones del Concello para rematar las obras de reforma de la plaza de abastos de As Burgas y que los comerciantes puedan trasladarse a su emplazamiento original. También la negativa, por ahora, según la portavoz del PP, Ana Méndez, a la petición de sendas partidas de Agrupación de Asociaciones de Vecinos Miño, para cursos y dinamización de esos colectivos.

«Es por joder»

La concejala de Hacienda, Tamara Silva, avaló con informes y apelando a jurisprudencia previa, los razonamientos en cada una de las cinco alegaciones desestimadas, pero el alcalde ya advirtió al principio del debate que hablaran otros, que él tenía luego «una larga lista de zascas». Desmontó, desde su habitual dialéctica populista, la objetividad de todas las alegaciones, señalando en un caso que eran «resentidos», como un particular que era asesor de su partido y «se fue con el grupo de los díscolos»; otros «por joder», como la alegación de la CSIF, y otros «resentidos», como los placeros, o algún funcionario «para arreglar lo suyo».

Considera que la alegación que pide que se incluyan todos los puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo (RPT) es inviable, y ellos lo saben, pues supondría subir de 39 a 50 millones el gasto en personal y eso impediría hacer obras, que es lo que quieren».

En todo caso, indicó que sí aceptará más adelante las peticiones de mayores partidas para cursos que pide Agrupación Vecinal Miño. Más adelante pero a través de modificaciones de crédito en pleno, su modo de gestión criticado por PSOE y BNG.

Tanto el portavoz del BNG, Luis Seara, como el del PSOE criticaron el cambio de bases de ejecución de los presupuestos «que le permitirá hacer y deshacer a su antojo», indicó, sin informes técnicos ni el consenso plenario», a lo que Jácome rebatió con un «como ustedes en Pontevedra y Santiago, donde gobiernan», algo que luego rebatió Seara.

El BNG también denunció unos presupuestos con solo un 1% de inversiones donde, como puntualizó luego la portavoz socialista, Natalia G. Benéitez, todo se gestionará recurriendo a modificaciones de crédito. No se negociaron debidamente los presupuestos con los sindicatos, lo que puede suponer otra nueva denuncia sindical que, como ocurrió con los presupuestos de 2020, puede anule el capítulo de Personal, generando toda esta situación salarial que se arrastra. Tamara Silva dijo que había pruebas de esa negociación en abril.

Ana Méndez, portavoz del grupo municipal del PP, ratificó que su partido apoyó los presupuestos por el bien de la ciudad y porque se aceptaron sus propuestas y el compromiso de que habrá partida para placeros y vecinos.

Críticas al «gobierno encubierto PP-DO» y sus «acuerdos de migajas»

La portavoz del grupo municipal socialista, Natalia González Benítez, denunció que los presupuestos municipales llegan a su aprobación definitiva con alegaciones mal tramitadas y desestimadas. «Ourense precisa unos presupuestos serios, transparentes y participativos que cumplan con la legalidad. Estos presupuestos no cumplen, y por eso nuestro voto es y seguirá siendo un no rotundo». Los socialistas indican que los presupuestos aprobados por el gobierno municipal no respetan los derechos de los trabajadores municipales ni apoyan el movimiento vecinal y tampoco atienden a las necesidades reales de la ciudadanía y de la economía local. El pleno dio para todos, para una encendida crítica del alcalde a los placeros, con los que no parece dispuesto a abrir ninguna vía de dialogo para aportar fondos para habilitar el interior de la antigua plaza de abastos, pues «si uno tiene un piso alquilado la obra la hacen los inquilinos».No faltó una crítica a la «competencia desleal»,· dijo de esos placeros en cuanto a los bajos precios por el alquiler de sus locales, y a la vista de los resultado del pleno con ese apoyo vía abstención del PP, Luis Seara insistió en que en el Concello de hay claramente «un gobierno en al sombra PP-DO» y que luego Natalia González calificaría de «pacto de migajas».El alcalde zanjó señalando que lo normal «es que el partido que gobierna en minoría, pero el más votado, pacte con el segundo más votado», el PP.