Ourense, en mínimo histórico de bomberos con 54 efectivos, 25 menos

El Concello acaba de publicar las bases reguladoras y temario para el proceso de selección de catorce plazas de bombero conductor para el Parque de Bomberos de Ourense, una oferta que ha sido criticada por el PSOE porque se produce en plena campaña de extinción de incendios, y que, aunque según fuentes de este servicio municipal es un respiro en dotaciones, de nuevos efectivos, «no va a solucionar el déficit de bomberos que sufrimos en Ourense que está en mínimos históricos», señalan los socialistas.

En estos momentos, indican, hay 54 bomberos en plantilla, sin contar los que están de baja, pero es la cifra más baja históricamente en un servicio que debería de contar con 80, número que tuvo hace unos años.

«De hecho, estos 14 bomberos que quieren dotar el Concello, y que tardarán un año en incorporarse, serán en realidad 6, es decir, que llegaremos como mucho a 60 porque 8 de esos bomberos ya llevan hace un año como interinos y tienen que presentarse a las pruebas para consolidar sus plazas, de ahí que el refuerzo sea solo de 6 plazas», indica.

Ese ha sido uno de los problemas. Hace pocos años había un total de 80 bomberos, cifra que fue bajando a causa de jubilaciones no cubiertas, advierten.

Este verano ha habido jornadas de 9 bomberos en cada turno de guardia, «pero el turno, aun cuando es normalmente de 10 u 11 efectivos, y aumentó ahora porque estamos doblando turnos y haciendo horas extras cuando nos tocaba descansar –que a ver si al final cobramos–», aseguran miembros de este parque municipal.

Sin embargo, el número adecuado de efectivos para una ciudad como Ourense tendría que estar entre 16 y 17 por turno, asegura, algo que nunca ocurre por esa situación de «mínimos de la plantilla, a la que se suman bajas laborales o por vacaciones», aseguran.

En cuanto a ese año de espera que suponen que se tardará en poder incorporar a los 6 nuevos bomberos que en realidad se sumarán a la plantilla, indican que seguirán siendo incluso entonces veinte menos de los aconsejables. Esa larga demora para incrementar efectivos, son los cálculos que hacen, «teniendo en cuenta todo el preparatorio y de pruebas y luego trámites burocráticos que tiene un proceso de concurso oposición de este tipo».

Por su parte, el Concello, que ha colgado en su página web la convocatoria de estas plazas incluidas en Oferta de Empleo Público del correspondientes al ejercicio 2024, adelanta a lo largo de varios folios el temario y completas pruebas físicas que han de preparar para optar a las plazas.

Llama la atención alguno de los «requisitos indispensables» para poder participar en este proceso, que es, además de la nacionalidad española, el haber cumplido los dieciséis años, es decir, que a partir de esa edad casi de adolescencia se puede optar y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa. Se exige tener al menos la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, graduado escolar o equivalente.

Se exige además estar en posesión del carné de conducir de la clase B y C+, así como «no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales».

El PSOE pide a Jácome «menos propaganda»

El grupo municipal socialista acusó ayer a Jácome, a tenor de esta convocatoria, «de anunciar contrataciones de bomberos después de la ola de fuegos, concretamente este vienes pasado.Le acusa de seguir «el mismo patrón que Alfonso Rueda en la Xunta, pues afirma que el alcalde de Ourense convoca las plazas de bomberos conductor «después de semanas críticas de unos incendios que arrasaron más de 90.000 hectáreas y después de que en mayo de este mismo año pretendiese desmantelar el cuerpo de emergencias municipales con bomberos voluntarios y amenazas a trabajadores», lamenta la portavoz municipal del PSOE, Natalia González .Añade la portavoz y secretaria local del PSOE en la capital, que «no se necesitan anuncios a destiempo, sino planificación, estabilidad laboral y servicios profesionales fuertes y bien dotados y menos improvisación y propaganda».