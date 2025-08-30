Muere Amalia Mosteiro, fundadora de la histórica quesería que lleva su nombre

Ourense despidió ayer a una empresaria que forma parte ya de la historia del comercio de esta ciudad. Se trata de Amalia Mosteiro, que falleció este viernes a los 96 años de edad, y que fue la fundadora, en la década de los años 50, junto con su marido —ambos procedentes de Melide—, de la firma Quesos Amalia Mosteiro, cuyo puesto, ya regentado por segundas y terceras generaciones, lleva más de 70 años en la plaza de abastos de As Burgas y cuyos productos son reconocidos en toda Galicia, por su variedad y especialidad en quesos frescos que compran en origen, y valorados por el turismo nacional, que se los lleva para sus casa cuando viene a Ourense . De hecho, esa tradición familiar hace que se hable ya de «queso Amalia» o de «queso estilo Ourense» fuera de la provincia como algo único.

Alejada ya desde hace muchos años del puesto del mercado de abastos de As Burgas, que ahora continúan regentando sus hijos y nietos, el primer local que firmó la tienda de Amalia Mosteiro fue hace ya más de 70 años, y se ubicaba en un lugar curioso, bajo la escalera del edificio histórico de la plaza de As Burgas.

Pese a esa ubicación atípica, desde entonces en lugar siempre con colas para disfrutar de los quesos que su marido compraba ya en Melide y en otros puntos de Galicia. Ayer, la emblemática empresaria, recibió sepultura en el cementerio de Santa Mariña de Ourense, la ciudad que puso en el mapa con sus quesos.