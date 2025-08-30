Dos institutos se suman en Ourense al STEM-Bach, el Bachillerato de Excelencia

El Bachillerato de Excelencia en Ciencia y Tecnología, STEMbach, alcanzará por primera vez los 60 centros participantes en el nuevo curso. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP ha incorporado seis nuevos centros educativos a este programa, que promueve el desarrollo de competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre el alumnado gallego durante esta etapa formativa de los cuales, dos de ellos están ubicados ubicados en Ourense.

Se tratan de el IES Otero Pedrayo y el Colegio Plurilingüe María Auxiliadora, a partir de este curso estos centros contarán con un programa con una duración de dos cursos académicos con el que podrán incorporarse alumnos de cualquier modalidad de Bachillerato.

Además del currículo habitual, los estudiantes que cursan una asignatura de profundización en el ámbito STEM (2 o 3 horas semanales extracurriculares), realizan un proyecto de investigación y participan en actividades formativas complementarias en colaboración con las universidades públicas gallegas, entidades, organismos y personal investigador de reconocido prestigio. Algo que les permitirá poder tener un primer contacto con la universidad antes de su ingreso.

Además, el programa STEM-bach, permite a los participantes obtener el reconocimiento de créditos universitarios ECTS. De esta manera los estudiantes que superen el STEMbach y se matriculen en alguna de las universidades públicas ubicadas dentro de Galicia pueden llegar a obtener 1,5 créditos ECTS por curso, hasta un alcanzar un máximo de 6 créditos en total, lo que puede ser muy beneficioso para ellos.