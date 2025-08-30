La Diputación asume la extinción del fuego en el vertedero municipal de A Rúa

Quince días después de que el incendio forestal de Larouco alcanzase el vertedero de residuos no peligrosos del concello de A Rúa, y tras una larga espera marcada por el cruce de acusaciones entre administraciones, la Diputación de Ourense ha dado un paso al frente y asumirá directamente los trabajos de extinción. Lo hará a través de una contratación de emergencia formalizado este sábado, que encomienda la intervención a la empresa pública Tragsa, según se encargó de anunciar el propio presidente de la Diputación, Luis Menor, en una comparecencia pública desde el vertedero de A Rúa de la mano de la regidora municipal, María Albert.

«Estas han sido, sin duda, las dos semanas más duras de mi vida política», confesó ayer la regidora visiblemente afectada. Albert agradeció el respaldo de la Diputación, pero lamentó que la Xunta de Galicia «no haya dado un paso más» en una situación de esta «gravedad». La acumulación de humo y gases tóxicos, la cercanía de dos centros escolares —a pocos días del inicio del curso— y la inquietud vecinal obligaron a buscar una solución inmediata. «Esto no se podía retrasar más», insistió, no sin antes dedicar también un agradecimiento al Concello de Petín «demostrando que colectivamente y luchando por un objetivo común es como se consiguen las cosas».

Cooperación y emergencia

El presidente de la Diputación, Luis Menor, explicó que la intervención responde a una situación de emergencia y que el concello, por sí solo, «no cuenta con capacidad técnica ni financiera para afrontar este problema».

Según detalló, Tragsa se encargará de atacar los focos activos y sofocar la combustión interna del vertedero, eliminando el oxígeno de los fuegos en un entorno complicado por la presencia de materiales en descomposición y gases tóxicos potencialmente peligrosos. «No es un trabajo convencional. Hablamos de un vertedero, de gases tóxicos y de unas condiciones de seguridad que no son las normales», subrayó Menor, quien recordó que como alcalde de otro concello —Pereiro de Aguiar— «sé bien las capacidades que tienen los concellos y hasta dónde pueden llegar». Por ello ensalzó que la Diputación «está para cooperar, para ayudar, para resolver este problema porque entendemos que es un problema de provincia, un problema que afecta a toda la comarca y, más allá de competencias o non competencias, estamos en esta emergencia».

Objetivo: regreso a las aulas

El compromiso institucional es que los trabajos de extinción estén concluidos «en pocos días», idealmente antes del inicio del curso escolar, previsto para finales de la próxima semana, ya que hay dos centros escolares en las proximidades. Para ello, el presupuesto inicial ronda los 100.000 euros, aunque desde la Diputación insisten en que no se trata de una cifra cerrada, sino que es «abierto» por las necesidades que puedan surgir. «No nos vamos a quedar en si son 100.000 o 110.000 euros. Lo urgente es apagar el fuego», recalcó el presidente provincial.

Además, expuso que la actuación parte de los informes previos realizados por técnicos de la propia Diputación y por la UME (Unidad Militar de Emergencias), que desaconsejaron una intervención con medios convencionales después de que desde el pasado domingo varios equipos visitasen la zona para estudiar posibles soluciones.

¿Repensar la gestión?

Una vez extinguido el incendio, llegará el momento de abordar la gestión de fondo del vertedero. Tanto la alcaldesa como el presidente provincial coincidieron en la necesidad de extraer lecciones de lo ocurrido. Entre los aspectos que, según apuntaron, deberán revisarse, figuran los protocolos de seguridad, los planes de gestión y las medidas de prevención actualmente vigentes, así como otras que, reconocieron, no estaban contempladas. «Tenemos que sacar lecciones respecto de la gestión, de la prevención y, en definitiva, lecciones de mejora de las emergencias», dijo Menor, quien fuera director general de Emergencias de la Consellería de Presidencia durante cinco años entre 2014 y 2019 y quien también planteó la creación de zonas de seguridad en el entorno de la instalación.

A Rúa no está sola en esta preocupación. También el Concello de Petín, cuyo núcleo urbano se encuentra a escasos kilómetros del vertedero, ha seguido con atención la evolución del siniestro. La alcaldesa de Petín, Raquel Bautista, estuvo presente en la comparecencia, en la que ambas regidoras reivindicaron la fuerza de la cooperación entre administraciones.

Por ahora, la prioridad absoluta es acabar con el fuego. La maquinaria de Tragsa llegará este fin de semana, y los trabajos comenzarán oficialmente el lunes a primera hora. La intervención no solo busca poner fin a dos semanas de humo, sino también marcar un punto de inflexión en la gestión de una instalación cuya situación, según admitieron, ha permanecido «un poco olvidada».

La intervención paraliza la protesta prevista mañana

Un día antes, el viernes, una cadena humana unió el centro de Petín con el acceso a A Rúa, atravesando el Puente Nuevo a lo largo de un kilómetro. La movilización, impulsada a través de redes sociales, congregó a varias decenas de personas llegadas desde distintos puntos de Valdeorras, que exigían lo que ayer consiguieron: una solución urgente al incendio.

Vestidos muchos de ellos con prendas negras, tal como solicitaban los organizadores, quisieron visibilizar su preocupación por la persistente humareda que afectó toda la comarca, destacando que es un problema de salud pública que ningún concello de Valdeorras, por si solo podía atacar. Mientras que el consistorio convocaba para este domingo una concentración oficial en la Praza do Concello para reclamar la extinción definitiva del humo del vertedero. Concentración que, al final, ya no hizo falta.

Tras conocerse que será finalmente la Diputación quien asuma la extinción del fuego mediante una contratación de emergencia, el Concello rués anunció la suspensión de la concentración: «pensamos que no es el momento de confrontar, sino de avanzar en el importante trabajo de reconstrucción que tenemos por delante. Después de dos semanas de mucho sufrimiento fue la labor conjunta de todos la que consiguió esta victoria. Ahora toca avanzar», esgrimen desde el consistorio.