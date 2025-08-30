Dos bicas de Trives para festejar el dulce arranque goleador del Celta

Por cada gol que marque el Celta de Vigo en la presente temporada, se enviará una bica de Trives —delicioso dulce mantecado de esta comarca ourensana— para celebrar ese tanto también con el paladar.

Este compromiso, que acaba de materializarse, parte de un acuerdo que alcanzaron la alcaldesa de Pobra de Trives, Patricia Domínguez, y la presidenta del Real Club Celta, Marián Mouriño, durante una visita de esta última al municipio ourensano. El compromiso es que, en la presente temporada, por cada tanto marcado por el Celta se enviaría una de estas bicas al club vigués para celebrarlo.

Así que dos bicas de Trives acaban de viajar con dirección al club celeste en Vigo para celebrar sus dos primeros goles de la temporada, uno de Javi Rueda, ante el Mallorca, y otro del ourensano Hugo Álvarez, contra el Betis.

Una iniciativa que, además de dar ánimo al equipo, «servirá para promocionar este dulce tradicional y emblemático gracias a la visibilidad de un club como el RC Celta, el único equipo gallego actualmente en Primera División», afirman desde el Concello de Trives. Confían también en que «el sabor inconfundible de nuestra bica endulce el inicio de temporada y se pueda cumplir el sueño europeo de esta 25/26 en la que el Celta regresa a la UEFA», afirman.

Además, cada envío irá rotando y cada bica saldrá de un obrador artesano de Trives. El gesto no es solo promocional de un dulce tradicional de esa comarca ourensana, sino que además desde el Concello se presume de celtismo y explican que, «con este dulce gesto, el corazón de Trives late también en Balaídos, uniendo gastronomía, identidad y fútbol en un mismo sabor y sentir gallego y celeste».