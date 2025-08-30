Allariz inaugura la octava edición de su festival de cortometrajes de comedia

Este sábado dio comienzo a la VIII edición del Festival Internacional de Curtas de Humor (Rir) en Allariz. Se trata de una edición muy especial, ya que se cumplen 25 años desde que se rodó «A lingua das bolboretas» en la villa, por lo que contará con una jornada especial dentro del programa para poder rendirle un merecido homenaje.

El festival, que durará hasta el día 6 de septiembre, contará con varias proyecciones se dividirán en 4 bloques: el «bloque docu-mocku», y los bloques 1, 2 y 3, que tendrán como objeto dar a conocer cortometrajes de diferentes países y características que contarán como punto en común con la comedia. De esta manera, el bloque de docu-mocku («docu» de documental; «mocku» de mock en inglés, que significa ‘burlarse’ o ‘simular’), entremezcla la ficción y el formato de falso documental desde un punto de vista cómico a través de un formato de cámara en mano, o falsas entrevistas que buscan crear una sátira sobre el propio contenido.

Su organizador, Óscar Doviso, explica que «es un falso documental en tono de comedia. Hay documentales que son muy locos que cuando llega un punto dices, no esto no es verdad –detalla– entonces, es jugar con la ficción y el documental ya que no sabes dónde acaba una cosa y empieza la otra».

Mientras, los otros bloques presentarán cortometrajes o bien de ficción o de animación con la intención de que el público se desprenda de prejuicios y vayan a verlos sin expectativas. «Los niños van pensando que van a ver animación para niños y no tiene por qué serlo, y los adultos no van porque piensan que es animación para niños», explica el organizador, «entonces, si se mezcla con la ficción pues gente que tal vez no lo vería, lo encuentra, lo disfruta y lo va a agradecer».

Así, el festival dio comienzo a las 11.00 horas con una ruta llamada Localizando «A lingua das bolboretas» en la plaza Mayor para abrir el programa de la mano de Manuel Gallego, quien hizo de guía, y José Luis Carneiro, jefe de localización de la película, por lo que juntos pudieron nutrir de curiosidades y anécdotas a los asistentes.

Más tarde, a las 12.30 horas, Valeriano Durán Manso presentó su novela «El aula en la gran pantalla», que tuvo lugar en el BenComún Espacio.

Para finalizar esta primera jornada, a las 20.00 horas, y como no podía ser de otra manera, se dio la proyección de «A lingua das bolboretas», de José Luis Cuerda (España, 1997) con una presentación ofrecida por Durán Manso en la casa de la Cultura de Allariz.

«El sentimiento de Allariz con esta película va más allá de un simple rodaje. Es parte de la historia de la villa –subraya Doviso–significó muchísimo para los alaricanos y aún hoy es recordada con muchísimo cariño porque transformó durante todo ese tiempo Allariz en un plató de cine».

En la jornada de hoy domingo, a partir a las 20.00 horas, se podrá acudir para visualizar los siguientes cortometrajes: «Segunda II» de Anita Pico (Galicia); «El juego de su vida» de Alejandro Miñarro (España); «Mealegro verte» de Nüll García (España); «Assoiffè» de Lisa Sallustio (Bélgica); entre otros.