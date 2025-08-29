La Xunta otorgará ayudas de hasta 132.000 euros por las viviendas habituales quemadas

A partir del próximo lunes los gallegos podrán empezar a solicitar las ayudas para reparar los daños causados por los incendios, tal y como explicó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello extraordinario celebrado en Ourense de forma «simbólica», al ser la provincia más castigada por el fuego. Estas ayudas, indicó, que están dirigidas a rehabilitar viviendas, negocios, instalaciones industriales o explotaciones agroganaderas, entre otros, no tienen un «límite», y la partida será la «necesaria para que todas aquellas personas que realmente sufrieran un daño puedan ser asistidas por la Xunta», motivo por el cual también serán compatibles con ayudas de otras administraciones o pagos de seguros. «Nuestra intención es ayudar a todas las personas», por lo que «ponemos un crédito abierto», aseguró.

Reconstrucción de casas. Según explicó el presidente, resultaron afectadas por los fuegos 144 viviendas, de las cuales tan solo 8 son de uso habitual. Otras 42 son segundas residencias, y las restantes, «viviendas en ruinas, abandonadas», se quedan fuera de esta batería de ayudas. Para las viviendas de uso habitual, la cuantía prevista para colaborar en la rehabilitación es de hasta 132.000 euros, que podrán dedicarse a la compra de una nueva si se declarase en ruinas; y habrá otra de hasta 16.200 euros para la compra de mobiliario, útiles domésticos y demás menaje necesario. Para las viviendas ocasionales, en cambio, la ayuda para rehabilitación o compra de un inmueble será de hasta 66.000 euros, y de hasta 5.400 para reponer el mobiliario. En esta línea se contempla una ayuda complementaria de alquiler social del 100% para quienes no pueden alojarse en su primera residencia.granjas. La cuantía será de hasta 200.000 euros para reparar o adquirir nuevos bienes o maquinaria; de hasta 75.000 por la pérdida total o parcial de la producción agrícola –12.700 euros por hectárea quemada de viñedo o 1.22 euros por cada kilo de castaña, por ejemplo–; y de hasta 15.000 para comprar alimentación complementaria. Finalmente, se compensará por la muerte de ganado o la desaparición de colmenas.explotaciones forestales. Habrá ayudas para reparar los daños causados en infraestructuras privadas (pistas, cerramientos, captaciones de agua) de hasta 15.000 euros por propietario; y de hasta 50.000 euros para reparar la maquinaria dañada al colaborar en las tareas de extinción. Asimismo, se darán hasta 50.000 euros para cubrir el coste de la madera lista para su venta que se quemase o para su traslado en el caso de ser no comercial. Se repondrán también las actuaciones de forestación y mejora ejecutadas desde el año 2020 que fueran dañadas por el fuego con un máximo de 100.000 euros por persona.

Centros productivos. Hasta 600.000 euros para la instalación de maquinaria, mercadería, vehículos, etc.; que podrán aumentar hasta 1,5 millones de forma extraordinaria si se tratase de instalaciones industriales o comerciales de gran impacto económico en las que pudiesen estar en juego muchos puestos de trabajo.Tecores. Hasta 30.000 euros para cubrir los gastos de siembra de cereales, que sirven de alimento a la fauna silvestre y contribuyen a restaurar el suelo; y hasta 12.000 euros para reparar o reponer infraestructuras como refugios, fuentes, bebederos, comederos, etc. Además, para recuperar las infraestructuras de uso público que estuviesen en terrenos incluidos en la Red gallega de espacios protegidos o Reservas de la biosfera, como miradores, barandillas o áreas recreativas, se aportarán hasta 20.000 euros por proyecto si el propietario es un monte vecinal y 40.000 si es un concello. daños físicos. En el caso de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta, la cuantía a percibir por la indemnización es de 87.500 euros, a lo que se suman 120 euros por día hospitalizado en el caso de las personas heridas.

alivios fiscales.

Se ampliarán los plazos para la presentación y el ingreso de declaraciones, autoliquidaciones y documentación complementaria de los impuestos aplicados por la Atriga y para solicitar la prórroga para la presentación de la autoliquidación del impuesto de sucesión

. Convenios con concellos. Se firmarán convenios de colaboración con cada concello para hacer frente a los gastos de las actuaciones derivadas de los incendios o de obras de reparación. Como novedad respecto a la orden publicada en 2022 por el mismo motivo, también serán subvencionables los gastos en los que incurriesen los vecinos colaborando en la extinción de los incendios.

«Nuestra prioridad eran las personas»

A lo largo de su intervención posterior al Consello de Goberno, el presidente quiso aclarar que uno de los motivos por los que la superficie calcinada es tan elevada —superior a las 96.000 hectáreas— fue la priorización de la seguridad de las personas y sus viviendas. «Vuelvo a insistir en lo que dijimos estos días. Nuestra prioridad siempre fue defender a las personas, primero, y segundo, sus propiedades», aseveró el mandatario, esperando «no tener que lamentar ninguna víctima mortal». Poco antes, había informado de la situación de los tres brigadistas que continúan hospitalizados, uno de ellos, de 18 años con pronóstico muy grave. «Afortunadamente, su evolución en este momento es más favorable de lo que era en días anteriores», celebró, deseándoles una pronta recuperación y agradeciendo su labor en las tareas de extinción, igual que hizo con el resto de efectivos, tanto autonómicos como estatales. El dispositivo, dijo el titular de la Xunta, fue de «primer nivel». Finalmente, explico que la previsión es llevar al Consello del próximo lunes, el primero del nuevo curso político, las primeras medidas para «lo más urgente», que es actuar sobre el terreno quemado para evitar los posibles efectos adversos derivados de la erosión por la lluvia debido a la «meteorología especialmente adversa» de estos días. Se trata de un «trabajo largo», explicó, «pero hay medidas que podemos tomar de forma urgente», como preparar los montes. Para ello, la Xunta pidió ayer la colaboración al Ejército, que quiso agradecer y «reconocer públicamente».