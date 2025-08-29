Protesta del servicio de emergencias de O Carballiño
REDACCIÓN
Ourense
El servicio municipal de emergencias de O Carballiño convoca una concentración mañana sábado, a las 12.00 horas, en la Praza do Emigrante.
Denuncian el «desmantelamiento silencioso» del servicio, que «no cubre bajas ni vacantes» y reclaman mejoras laborales, así como la dotación de medios y personal. Defienden, asimismo, que este grupo es «esencial» en la intervención en emergencias.
