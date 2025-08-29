La promotora del proyecto Mina de Doade traslada su domicilio fiscal a Beariz

Recursos Minerales de Galicia, S.A, promotora del proyecto de extracción de minerales de litio y feldespatos en Beariz, ha trasladado su domicilio fiscal a Galicia, haciendo efectiva una de las medidas reflejadas en Estudio de Impacto Económico y Social del proyecto. Se trata del primer paso para una aportación permanente de ingresos económicos a las arcas municipales de Beariz.

Recursos Minerales de Galicia, S.A. estaba domiciliada en Zaragoza y contaba con instalaciones en Forcarei (Pontevedra). Ahora contará con una oficina de trabajo y atención al público en la Avenida de Merelles, 20 de Beariz.

El proyecto Mina de Doade completó el trámite de solicitud de concesión de explotación ante la Consellería de Economía e Industria el 17 de enero de 2025 y, desde ese momento, la solicitud de Recursos Minerales de Galicia, S.A. está siguiendo los trámites administrativos según los plazos legales. El proyecto contempla la explotación de una mina subterránea y la construcción de una planta de beneficio de minerales de litio para el sector de las baterías y feldespatos para la industria cerámica.