El OUFF celebra 30 años de historia con un nuevo diseño para su trofeo, la Calpurnia

El escultor Manuel Buciños, creador del trofeo Calpurnia que concede el Festival de Cine de Ourense, OUFF, ha renovado el diseño de la emblemática pieza, que se estrenará en la 30 edición del certamen, del 26 de septiembre al 5 de octubre.

La nueva figura es una «reinterpretación» del diseño anterior que rinde homenaje a las tres décadas de historia del festival. El propio Buciños explica que elaboró el primer diseño con «una ilusión muy grande» ya que está pensada en algo típicamente ourensano, como es Calpurnia —la primera habitante documentada de la ciudad en época romana—, de cuerpo entero y con el nombre de Ourense. Para la segunda detalla que se inspiró en las actrices que veía cuando era joven y sigue viendo en el cine: «Pensé en una cabeza de mujer, bonita, sin perder el concepto de actriz, utilizando elementos que hacen referencia al cine».

En 30 años de historia, la Calpurnia de Honra se ha entregado a figuras destacadas del cine nacional e internacional como Rodrigo Cortés, Gonzalo Suárez, Loles León o Arturo Ripstein. Además, los galardones de cada año en la categoría de mejor película, también reciben esta estatua.