La novela «Amar/Azar», de Javier Fraiz, sonó en Ceres
REDACCIÓN
Ourense
La banda sonora especial de la novela «Amar/Azar», del escritor y periodista ourensano Javier Fraiz, sonó este jueves en la cafetería Ceres 1894, en la Praza Saco e Arce, desde las 20.00 horas.
Las mismas canciones que acompañan las páginas del relato se escucharon de fondo en una reunión con el autor, que habló de su nuevo libro, de las letras de las canciones y también de las melodías.
La librería Tanco colaboró en la organización del acto, que reunió a amantes de la literatura, amigos y familiares del escritor.
- El fuego no pudo con el sueño rural de Eliska: «Aquí seguiremos»
- «Estuvimos al límite y los voluntarios salvaron nuestra bodega y la vendimia»
- Bañistas críticos con las dotaciones de las termas
- Dos militares heridos en Trasmiras tras chocar su vehículo con un camión de ganado en la A-52
- Décimo Juno Bruto cruzó el Limia y desmontó el mito del olvido
- Consiguen reanimar a una menor rescatada inconsciente de la piscina municipal de Vilar de Barrio
- El Jardín del Posío se seca, tras seis meses sin riego automático por obras
- Los incendios en Ourense destruyeron en solo 15 días casi tanta superficie como la quemada en una década