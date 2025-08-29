Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La novela «Amar/Azar», de Javier Fraiz, sonó en Ceres

Javier Fraiz, durante su intervención en Ceres 1894. | Roi Cruz

REDACCIÓN

Ourense

La banda sonora especial de la novela «Amar/Azar», del escritor y periodista ourensano Javier Fraiz, sonó este jueves en la cafetería Ceres 1894, en la Praza Saco e Arce, desde las 20.00 horas.

Las mismas canciones que acompañan las páginas del relato se escucharon de fondo en una reunión con el autor, que habló de su nuevo libro, de las letras de las canciones y también de las melodías.

La librería Tanco colaboró en la organización del acto, que reunió a amantes de la literatura, amigos y familiares del escritor.

