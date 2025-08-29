La novela «Amar/Azar», de Javier Fraiz, sonó en Ceres

La banda sonora especial de la novela «Amar/Azar», del escritor y periodista ourensano Javier Fraiz, sonó este jueves en la cafetería Ceres 1894, en la Praza Saco e Arce, desde las 20.00 horas.

Las mismas canciones que acompañan las páginas del relato se escucharon de fondo en una reunión con el autor, que habló de su nuevo libro, de las letras de las canciones y también de las melodías.

La librería Tanco colaboró en la organización del acto, que reunió a amantes de la literatura, amigos y familiares del escritor.