Jácome tratará de aprobar hoy sus presupuestos sin partida para la plaza

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, lleva hoy a pleno extraordinario la aprobación definitiva de los presupuestos municipales del Concello para 2025 y los primeros que presenta desde hace cinco años, tiempo en el que ha estado trabajando con ellos prorrogados. Pero en este pleno han de debatirse antes cinco alegaciones, presentadas por temas personales por particulares o funcionarios, y también por la Agrupación Miño o por los comerciantes de la plaza de abastos, pidiendo respectivamente que se incluyan partidas para cursos vecinales y dinero para rematar las obras del edificio de la plaza que es propiedad del Concello. Los informes municipales desestiman las cinco alegaciones.

Pero el «no» más complejo será el que da a los comerciantes de la plaza de abastos de Ourense, que le reclaman que cumpla su compromiso escrito y aporte una partida en las cuentas para rematar la obra del edificio, algo que el gobierno local niega con un informe firmado técnico de casco histórico que dice que los comerciantes llevaron el tema al juzgado y el tribunal no ha fallado.

El pasado mes de julio, el gobierno local consiguió sacar adelante la aprobación de estos discutidos presupuestos, que alcanzan los 116 millones de euros, gracias a la abstención del PP, pues el gobierno local le había aceptado una serie de enmiendas iniciales y, «aunque estos no son nuestros presupuestos», indicó la portavoz popular Ana Méndez, se abstuvieron para que la ciudad tuviera una línea presupuestaria aprobada para 2025, aunque sea ya en el mes de agosto.

En todo caso, la portavoz popular adelantó en declaraciones a FARO que tenía conocimiento de que había una alegación de los comerciantes de la plaza y que, al igual que la Xunta que ha se comprometido a financiar con más de un millón de euros el remate de las obras del mercado para que los placeros puedan trasladarse en tiempo y forma al edificio original, iban a apoyar esta demanda.

La pregunta es qué hará hoy el PP, pues el gobierno local parece asentado en el no a la petición de los placeros y se ampara en temas legales. En su escrito de alegación a los presupuestos, los comerciantes de la plaza recuerdan que el Ayuntamiento firmó con Xunta y comerciantes, el 5 de noviembre del 2024, un protocolo que le comprometía a colaborar en la obra. Dotar esa partida ahora en los presupuestos, sería una lugar la una solución pactada en el futuro para dotar la infraestructura.

Pero como comerciantes habían presentado un contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Concello en el que no solo eludía participación en la obra, en un edificio que es de su propiedad, sino que les daba un plazo exiguo para hacer ellos lo que falta y desocupar el edificio provisional de la Alameda, el informe del técnico del Concello les deniega la dotación de partida en los presupuestos, porque el tribunal no emitió fallo y no tiene obligación alguna de dotar partida para la obra de la plaza.