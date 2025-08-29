Controlados los incendios más grandes de la historia de Galicia

La ola de incendios remite en Ourense, donde ya no queda ningún fuego activo. La bajada de las temperaturas y las lluvias caídas en algunos de los puntos afectados por el fuego —sobre todo durante la noche del miércoles—, se han puesto de lado de los medios de extinción.

Un respiro más que necesario para estos trabajadores que desde el pasado 8 de agosto han combatido en primera línea una emergencia de tal magnitud que obligó a activar la situación 2 en toda la provincia y que arroja un balance de 90.000 hectáreas de superficie arrasada, con la pérdida de viviendas, viñedos, terrenos de labranza y explotaciones ganaderas.

Estabilizado el fuego de Avión

Durante la noche del miércoles al jueves lograron estabilizar el incendio de Carballeda de Valdeorras, que se inició en Casaio, y afectó a 5.000 hectáreas amenazando el Teixadal, un bosque de tejos referente en Europa. Con el avance de la jornada del jueves quedó finalmente controlado.

Asimismo, desde la pasada mañana está también estabilizado el único incendio que quedaba activo en la provincia, originado en la parroquia de Nieva, en Avión. Este foco calcinó 250 hectáreas.

El resto, controlados

Además, ya están controlados los incendios Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), A Mezquita (10.000 ha), Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha), Larouco (alrededor de 30.000 ha) y Chandrexa de Queixa (19.000 ha). Este avance en los trabajos de los bomberos forestales sitúa ya cerca de la extinción los incendios más grandes de la historia de Ourense, y también de Galicia. Estos últimos, junto con Casaio, suman 85.000 hectáreas, prácticamente la totalidad de la superficie arrasada en esta grave emergencia, que alcanza las 90.000 hectáreas calcinadas en la provincia.

Concentración en A Rúa

Por otro lado, el Concello de A Rúa ha convocado este domingo una concentración en la Praza do Concello, a las 12.00 horas, para reclamar la extinción del fuego en el vertedero de residuos industriales que lleva más de 12 días ardiendo tras verse afectado por el incendio de Larouco.