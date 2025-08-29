El Concello de Trives activa medidas de apoyo integral a los afectados

El Concello de A Pobra de Trives ha puesto en marcha un paquete de medidas de apoyo destinadas a las personas y familias afectadas por los recientes incendios forestales en el municipio.

Tras una reunión con los vecinos que han sufrido las consecuencias de estos fuegos, el gobierno local acordó activar un servicio gratuito de asesoramiento técnico y jurídico, que atenderá de forma individualizada a cada persona damnificada. Este apoyo incluye la redacción de informes técnicos, asesoramiento jurídico y acompañamiento en la tramitación administrativa de reclamaciones y solicitudes de ayuda derivadas de los daños sufridos. Asimismo, y en respuesta a la demanda planteada por los vecinos, el Concello habilitará un servicio de asistencia psicológica, con el objetivo de ofrecer apoyo emocional y acompañamiento en este momento difícil.

«Tras la reunión conjunta con los afectados por los incendios, acordamos la puesta en marcha de las siguientes medidas que ya estamos llevando a cabo: asesoramiento técnico y jurídico, apoyo individualizado y servicio de asistencia psicológica. Además, otras propuestas están siendo estudiadas para tramitarlas ante las administraciones competentes. El Concello está y estará al lado de nuestra gente para acompañar en este proceso de recuperación», subrayó la alcaldesa Patricia Domínguez.

Con estas medidas, incide, el Concello de A Pobra de Trives reafirma su compromiso de acompañar y facilitar todos los trámites necesarios para la recuperación tras un desastre sin precedentes en Ourense.