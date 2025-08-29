La comarca más herida toma la palabra ante los reyes: «Me dieron ilusión»

Después de escuchar las explicaciones más técnicas sobre la situación de los incendios en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal de Verín, los Reyes de España no abandonaron la comarca ni su interés por los daños causados por el fuego en la provincia. Continuaron su visita ourensana con dos paradas más: en Cualedro y en Monterrei, concretamente en la aldea de Medeiros.

Letizia recibiendo un baño de masas| Roi Cruz

Hasta Cualedro, a una explotación ganadera donde no se permitió el acceso a los medios de comunicación, sí llegó la familia real para conocer de primera mano la magnitud del daño sufrido por los ganaderos de la zona. En la parroquia de Montes se reunieron con trabajadores afectados por los fuegos y escucharon los testimonios de los propietarios de dos granjas de ganado y una de aves.

Visita a una explotación ganadera.| Casa Real

Desde allí se desplazaron al concello de Monterrei y, en concreto, a la parroquia de Medeiros, donde se dieron un baño de masas ante los vecinos que llevaban horas esperando la llegada de la realeza. «Es muy especial para nosotros. Medeiros siempre ha sido zona de fuego y de fuegos, pero es la primera vez que vienen. Nos hace mucha ilusión, que lo vean de primera mano y que nos atiendan. Otros no han hecho lo mismo», contaba Aurora, una vecina que solo vuelve en verano: «Resido en Euskadi. Justo llegué para vivir esto», contaba.

Los vecinos se concentraron en Verín para no perder detalle. | Roi Cruz

A su lado, Conchi celebraba que el Rey le había dado la mano. «Letizia no se acercó tanto a esta zona donde estamos, pero él sí», comentaba, pidiendo incluso que «al salir vuelva por aquí». Ese «al salir» hacía referencia al colegio público de la aldea, donde los reyes mantenían un encuentro con una representación de vecinos especialmente afectados por la ola de incendios. Según explicó después el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, su principal reclamación fue la de llevar a cabo tareas de limpieza de los montes y reforzar la protección de los núcleos de población para que una tragedia así no vuelva a repetirse.

A ellos, según la Casa Real —la reunión no fue abierta a la prensa—, los reyes les explicaron que «querían estar» en Ourense para escucharlos, «verles las caras» y conocer el «drama humano» que supusieron los incendios en toda la comarca.

Entre los asistentes estaba Samuel, un vecino de A Caridade que lo perdió todo. «Me quedé con lo puesto», contaba tras el devastador incendio de Oímbra, que cruzó la frontera, entró en la aldea y arrasó una veintena de viviendas, incluida la suya. Ayer, los reyes escucharon su historia. «Eso me dio ilusión y esperanza», confesaba después, sorprendido por «su cercanía, porque no lo esperaba».

La misma cercanía que notaron los más pequeños del pueblo, porque a ellos les dejaron saltar el perímetro de seguridad para saludar a los reyes de cerca, sacarse foto e incluso pedir algún autógrafo que firmaron con gusto antes de marcharse de la provincia con vista a Extremadura, donde hoy continúan su agenda de visitas por los desoladores incendios forestales, tras comenzar antes de ayer en Castilla y León.

«Queriendo empaparse de la realidad»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró como «muy positiva» la visita que los Reyes realizaron ayer a la comarca de Verín para conocer de primera mano la situación tras la oleada de incendios que asoló la provincia.«Que puedan estar directamente en los lugares que hace pocos días ardían y ver ahora las consecuencias, ya con la situación algo más controlada, es muy importante», afirmó ante los medios, destacando la actitud «cercana» de Felipe VI y doña Letizia.

El titular del Ejecutivo gallego, resaltó que los monarcas no solo se interesaron por los dispositivos de extinción, sino que también escucharon a los vecinos, a los afectados por el fuego y a los profesionales que trabajaron en las labores de emergencia y «lo hicieron como se deben hacer estas visitas: con tiempo suficiente, escuchando a la gente y queriendo empaparse de la realidad».