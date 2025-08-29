Las cámaras ya vigilan el tráfico en el casco histórico de Xinzo
REDACCIÓN
Ourense
Xinzo ha dado un nuevo paso en la implantación del plan de movilidad «Xinzo Paso a Paso» con la instalación de cámaras de control de tráfico en el casco histórico. Los dispositivos ya están en funcionamiento en las calles Santa Mariña, Lepanto, Jesús Carlos Romero Nieto, Otero Pedraio, Dous de Maio y San Roque, reforzando así la apuesta por la peatonalización integral del casco histórico.
A partir de ahora se abre un período de adaptación, en el que las personas que precisen acceder en vehículo al casco histórico deberán acreditar su condición (vivienda, garaje, negocio, trabajo, etc.) y registrar la matrícula en el Concello.
