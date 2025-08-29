Adjudican la restauración de la histórica locomotora de A Ponte

El Concello de Ourense adjudicó ayer en Junta de Gobierno Local y después de cinco años de concursos desiertos y gestiones infructuosas, la restauración de la histórica locomotora modelo «mastodonte» fabricada en el año 1927 de la que no hay apenas réplica en el mundo y estacionada a modo de monumento en el barrio de A Ponte, delante de la actual estación del AVE.

Con la adjudicación, por casi 200.000 euros, del delicado proceso de restauración de la pieza histórica resuelto ayer en el plano administrativo, empieza la cuenta atrás para tratar de frenar el grave deterioro de esta antigua locomotora, que lleva en esta glorieta desde 1976 como símbolo de la tradición ferroviaria del barrio pontino, pero que ha sido objetivo en los últimos años de todo tipo de saqueo de piezas para la reventa, e incluso fue «casa okupa» de personas sin techo que dormían en el interior. De hecho, el último desalojo se realizó este pasado mes de julio.

Ha sido más de un lustro de espera desde que, ante las continuas manifestaciones y protestas vecinales de esta emblemática locomotora, el Concello inició diversos concursos públicos, que fueron quedando desiertos. Finalmente, una firma gallega, Sinde, era la única que se presentaba este año, pese a una imposición del pliego que, para algunos complicaba la restauración, que era la obligación de hacer todo el complejo proceso de limpieza que tardará meses, de retirada del óxido con productos específicos y repintados, siguiendo los colores y distintivos del modelo histórico, sin mover la máquina del sitio, dado el pésimo estado de conservación, podría provocar rotura del conjunto.

Esta locomotora, tan querida por los vecinos, es del tipo «Mastodonte», del año 1927 y una de las cuatro que se fabricaron en el primer cuarto de siglo en Bélgica por la Societé Anonyme la Métallurgique Ateliers de Tubizem para el Ferrocarril Central de Aragón

No queda más que una pieza similar en un museo, una locomotora que tiene valor en lo patrimonial como pieza a preservar, pero que, después de tantos lustros a la intemperie, ha obligado a realizar hace ya cuatro diferentes catas, para evaluar el estado de conservación de diferentes componentes de la locomotora accesibles desde el exterior.

Fueron estas catas las que, a criterio de los expertos, avalaron que la máquina presentaba ya entonces «considerable estado de deterioro». A eso se suma el robo de piezas de cobre, de las que dio incluso testimonio en su momento FARO a través de fotos y vídeos enviados por vecinos y que acabaron vendidas a un chatarrero de la ciudad. De allí fueron rescatadas luego por algún vecino de A Ponte, para aportarlas a esta locomotora histórica cuando llegara el momento de su restauración. Parece que por fin ese momento ha llegado. Al menos la adjudicación está ya cerrada y solo resta rematar la obra.