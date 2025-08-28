La Zona de Bajas Emisiones avanza con aparatos de control del aire y el ruido

El Concello de Ourense da un paso más en la implantación de la ZBE, la Zona de Bajas Emisiones, esa amplia almendra del casco urbano en la que, e siguiendo directivas de ámbito europeo de obligado cumplimiento, por imperativo de la UE, se reducirá tráfico, para evitar así contaminación acústica y ambiental. En esta línea de cumplir la implementación de esta ZBE que llega ya con retraso a la ciudad, el Gobierno local convocó ayer una Junta de Gobierno Local extraordinaria, en la que aprobó tres expedientes de contratación para implantar la Zona de Bajas Emisiones Ourense Centro.

Así se dio el visto bueno al expediente para contratar los suministros para implantar esos sistemas de monitorización de la calidad del aire y del ruido en la Zona de Bajas Emisiones Ourense Centro.

También aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para la adjudicación del contrato y autorizó el gasto, por importe de 774.075 euros. En la misma reunión, la Junta Local aprobó el expediente para contratar el servicio de diseño y realización de una campaña de comunicación pública en la fase de implantación de dicha ZBE, así como los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas para adjudicar el contrato, y autorizó el gasto, por importe de 55.142 euros.

Ambas actuaciones están financiadas parcialmente por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Recuperación Next Generation EU , dentro del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. De hecho una de las característica de la ZBE es la potenciación de la peatonalización, el transporte público y la reducción del tráfico privado. En la misma sesión, la junta local aprobó reconocer un debe por importe de 6.300 euros, en favor de la Xunta de Galicia.

En otra sesión extraordinaria, que se desarrolló a mediodía, la Xunta de Gobierno Local aprobó el expediente para la contratación del servicio de implantación y gestión de la Oficina de Información y Atención Ciudadana de la Zona de Bajas Emisiones Ourense Centro, que también será financiado parcialmente por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Recuperación Next Generation UE, dentro del mismo programa de ayudas a municipios. También se autoriza el gasto, por un importe total de 533.368 euros.

Nueva Junta Local hoy

Para hoy jueves, está prevista otra Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Ourense. Se trata de la reunión semanal ordinaria en la que se abordarán seis de licencias para la rehabilitación de edificaciones tradicionales para vivienda unifamiliar en Velle y modificado de proyecto de una casa en As Eiroás.

También para instalar un ascensor de un edificio en la Avenida de la Habana; la licencia final de las obras de construcción de un almacén en la calle Fonte entre otras.

También continúan las declaraciones de ruina, en inmuebles de calle Cuña de Abaixo. En el apartado de Gestión urbanística se abordará el nutrimento de Ordenación Provisional para el antiguo sector de suelo urbanizable número 20 “O Fonsillón – A Farixa” del l plan de urbanismo de 2003 .

No faltarán el estudio de siete reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Concello . También se otorgarán definitivamente 4 subvenciones a actuaciones de rehabilitación ejecutadas en la del Casco histórico la abogacía Consistorial