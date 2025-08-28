La unidad móvil para donar sangre se desplazó a Celanova

La campaña estival «No olvides donar antes de irte de vacaciones», organizada por la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS), llegó este miércoles a Celanova para recoger la solidaridad de su vecindario, con el fin de prevenir la escasez de componentes sanguíneos en verano.

Para facilitar la donación, la unidad móvil de ADOS estuvo situada en la Plaza Mayor, con un horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Además, como muestra de agradecimiento, quienes se acercaron a donar recibieron un regalo especial para el período estival.

Esto se debe a que en verano se requiere un esfuerzo especial para cubrir la demanda de más de 27.000 donaciones necesarias para garantizar la atención sanitaria en los hospitales gallegos.

Solo en Celanova el verano pasado se llegaron a alcanzar las 253 donaciones de sangre.