La unidad móvil para donar sangre se desplazó a Celanova
El verano es la estación en la que menos se dona y este año se precisan más de los grupos A+ y AB-
REDACCIÓN
La campaña estival «No olvides donar antes de irte de vacaciones», organizada por la Agencia de Donación de Órganos y Sangre (ADOS), llegó este miércoles a Celanova para recoger la solidaridad de su vecindario, con el fin de prevenir la escasez de componentes sanguíneos en verano.
Para facilitar la donación, la unidad móvil de ADOS estuvo situada en la Plaza Mayor, con un horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Además, como muestra de agradecimiento, quienes se acercaron a donar recibieron un regalo especial para el período estival.
Esto se debe a que en verano se requiere un esfuerzo especial para cubrir la demanda de más de 27.000 donaciones necesarias para garantizar la atención sanitaria en los hospitales gallegos.
Solo en Celanova el verano pasado se llegaron a alcanzar las 253 donaciones de sangre.
- El fuego no pudo con el sueño rural de Eliska: «Aquí seguiremos»
- Ourense tendrá el próximo curso dos nuevos colegios plurilingües
- «Estuvimos al límite y los voluntarios salvaron nuestra bodega y la vendimia»
- Vidas perras tras los incendios: Tintín se resiste a dejar su aldea calcinada
- Bañistas críticos con las dotaciones de las termas
- Dos militares heridos en Trasmiras tras chocar su vehículo con un camión de ganado en la A-52
- Décimo Juno Bruto cruzó el Limia y desmontó el mito del olvido
- Consiguen reanimar a una menor rescatada inconsciente de la piscina municipal de Vilar de Barrio