Los reyes ensalzan desde Verín la «labor admirable» de los equipos de extinción

En un verano marcado por la mayor catástrofe forestal en Ourense desde que hay registros, con más de 96.000 hectáreas arrasadas por el fuego solo en agosto, la provincia recibió la visita de los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, para conocer de primera mano las zonas afectadas de la comarca de Verín, en un itinerario con tres paradas: el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, una explotación ganadera en Cualedro y, por último, la aldea de Medeiros. Todo ello con el objetivo de trasladar un mensaje de gratitud y esperanza a los equipos que combatieron las llamas y a los vecinos afectados.

Así, los Reyes llegaron pasadas las 12.10 horas a Verín en helicóptero y, minutos después, en coche, al polígono industrial donde se ubica el Centro de Coordinación del Distrito Forestal. A las puertas de la sede, entre aplausos y vítores de numerosos vecinos, saludaron a los representantes institucionales que los recibieron: el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y dos de los ocho alcaldes que componen la comarca de Monterrei, Gerardo Seoane y José Luis Suárez, regidores de Verín y Monterrei, respectivamente.

Tras el protocolario saludo y entre gritos de «¡Viva el Rey!» y «¡Letizia, guapa!», accedieron al interior del edificio donde, en la sala de control del centro, la jefa del Servicio Provincial de Incendios de Ourense, Sandra Martínez, les explicó con detalle la situación de los fuegos en la provincia, y conocieron cómo se trabajó sin descanso en los últimos días en las labores de extinción, así como las pretensiones de futuros trabajos de prevención para evitar que se repitan estos focos.

Después de conocer los detalles técnicos del operativo, se presentaron en la nave de vehículos del distrito forestal. Allí, acompañados de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se repitieron los saludos, pero esta vez para los representantes de los distintos servicios de extinción. Así, los Reyes, la ministra y el presidente de la Xunta saludaron uno a uno a agentes forestales, miembros de las Brif, bomberos, representantes de la Axencia Galega de Emerxencias 112, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, efectivos de la UME y la Brilat, así como al representante portugués de la Autoridad Nacional de Emergencia, Armando Ribeiro.

Tanto Felipe VI como Letizia se dirigieron a todos ellos para agradecer «su labor admirable, profesional y solidaria» durante unas semanas «de trabajo continuo». Además, tuvieron una mención especial para aquellos que sufrieron lesiones durante esas labores, como un policía nacional que, fuera de servicio, rescató a tres vecinos atrapados en una explotación ganadera en llamas en Cualedro. En la acción se dislocó el hombro, pero ya ha vuelto al servicio.

Además, el Rey quiso destacar que se puso fin a la «fase de riesgo», pero recordó la importancia de la «prudencia» y de continuar «en alerta», porque «en cualquier lugar puede haber un incendio o un incidente de estas características».

Mientras, la Reina centró su discurso en la «comprensión» necesaria para entender todo aquello por lo que pasaron quienes se enfrentaron cada día a las llamas, en medio de la ola de incendios más voraz registrada en toda la comunidad desde que hay registros: «Gratitud y reconocimiento dice el Rey, pero también comprensión, porque solo cada uno de vosotros y vosotras sabe lo que ha tenido que pasar, sus dificultades y el tener que sobrepasar muchas veces las propias competencias y posibilidades para poder hacer el trabajo como lo habéis hecho. Las personas que no hemos estado ahí no lo sabemos, solo vosotros sabéis lo que habéis pasado. Esa comprensión se intuye y se ve. Muchas gracias».